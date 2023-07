Espido Freire: La literatura siempre ha sido un elemento transformador

Sergio Jiménez Foronda

Logroño, 1 jul. La escritora Espido Freire ha afirmado a EFE que "la literatura siempre ha sido un elemento transformador, incluso desde el momento en el que se transmitía de manera oral y no había una forma de fijarla por escrito", ya que "ha servido para transmitir actitudes morales, como podían ser las de los cuentos de hadas".

Freire (Bilbao, 1974), Premio Planeta 1999, pronuncia este sábado la conferencia "El pasado es un prólogo: la literatura como elemento transformador", en el monasterio riojano de Yuso en San Millán de la Cogolla, con la que se clausuran los talleres de escritura creativa organizados por la Universidad de La Rioja, dentro del proyecto Campus Valle de la Lengua.

La literatura, ha proseguido, "ha servido para fijar, en muchos aspectos, lo permitido y lo intolerable. Entonces, muchas veces, cuando se habla de literatura, se olvida que se habla de uno de los elementos esenciales de la cultura y de la formación de la humanidad como tal, junto con el arte y la ciencia".

"Yo formulé hace más de 20 años una metodología pedagógica para la creación literaria, que tomaba elementos de la teoría literaria, la literatura comparada, la historia de la literatura y la creación de otras disciplinas, como, por ejemplo, la música", ha subrayado.

Ha indicado que el refinamiento de esta metodología se produce porque, "a lo largo de 20 años, hay introducciones y cambios, como que comienza a implantarse un tipo de comunicación más rápida y más superficial a través de las redes sociales", y eso, a largo plazo, influye en la literatura.

"Ahora estamos incorporando los elementos de la inteligencia artificial, que también afectarán a la creación", ha indicado, pero, "partiendo de esa base, lo que he hecho a lo largo de los siguientes 20 años ha sido desmitificar de forma constante todo lo que rodea a la creación literaria".

Freire ha señalado que "gran parte de la industria editorial no está buscando nada literario, sino principalmente, entretenimiento, evasión y conocimiento, no tanto una cuestión literaria de ficción como puede ser la novela".

Ha asegurado que, "de la mayor parte de los escritores que empezarán a publicar a corto plazo, no serán ellos quienes elijan entrar en esa industria editorial", sino que "será la industria editorial la que les busque, salvo quienes escojan otro tipo de medios, como la autoedición, que yo tiendo a desaconsejar si buscan una carrera duradera y seria".

En la actualidad, ha continuado, existen fórmulas diversas para que sea la propia industria la que acabe descubriendo a esas personas, como "creando a través de las redes sociales y de distintos espacios públicos o semipúblicos, mostrando cuál es tu propia obra y, por supuesto, el método tradicional de presentarse a premios o darse a conocer a una editorial continúa funcionando".

"Lo que ocurre es que son procesos que, muchas veces, están fuera del alcance del propio autor", ha explicado, ya que "mi labor acaba en el momento en el que hemos conseguido un nivel de calidad y una voz propia aceptable por parte del aspirante a escritor" y, a partir de ahí, "hay muchos otros elementos y el principal y del que casi nunca se habla es el azar y haber tenido buena o mala suerte".

"La historia de la mujer en 100 objetos" es el título del último libro de Freire, con el que, ha dicho, busca acercarse a la historia y a la literatura desde perspectivas diferentes a la común, que consiste en "aprender la biografía de un autor y las características y los fragmentos de la obra".

"A quien nos gusta, nos da igual, pero, a quien no le guste o le cause rechazo, muchas veces, esa manera de contar lo expulsa del conocimiento de la historia y de la literatura", y, "para no perder a esa gente, se han generado distintas fórmulas, una de ellas es hablar a través de los objetos, la historiografía de los objetos", que ella practica en este libro, ha indicado.

Sobre sus proyectos futuros, ha destacado que dedicará el verano a impartir cursos y a preparar su tesis de Historia, a lo que se une que en 2024 editará, "posiblemente", una nueva novela. EFE

