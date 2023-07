El Orgullo anima en su manifiesto a votar el 23J para "defender" los derechos LGTBI+

Madrid, 1 jul. La organización del Orgullo de Madrid ha animado este sábado al colectivo a acudir a las urnas en las elecciones generales del próximo 23 de julio para "defender" sus derechos porque, según el texto de su manifiesto, en estos comicios las personas LGTBI+ se "juegan la vida".

Este es uno de los mensajes centrales del manifiesto que han leído activistas en la Plaza de Colón de Madrid como cierre de la multitudinaria manifestación que ha recorrido el centro de la capital este sábado bajo el lema "Por nuestros derechos, por nuestras vidas, con Orgullo", en la que también se ha advertido del auge de los discursos de odio.

"Vamos a movilizarnos el próximo 23 de julio para defender nuestros derechos, para que no retrocedamos, para que no volvamos a tener miedo, para que no nos vuelvan a insultar y humillar", anima el manifiesto, que pide que "nadie se quede en casa" el día de las elecciones.

Los organizadores de la manifestación del Orgullo 2023 -la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) y la madrileña COGAM- han asegurado que los derechos y las vidas del colectivo "están en riesgo" por el aumento en España de los discursos de odio, que a su vez provocan "discriminaciones, acoso, insultos, agresiones, violencia, miedo y armario".

Ante esta situación, la organización ha pedido a los partidos políticos que firmen un "pacto de odio contra los discursos de odio" que defiende a los grupos sociales más vulnerables, porque "los delitos de odio son la consecuencia, pero los discursos de odio son la causa".

"Estamos en plena oleada reaccionaria y los derechos que se conquistan con décadas de lucha pueden perderse en pocos meses de gobiernos ultras", han avisado.

Entre las exigencias que el colectivo ha esgrimido este año destacan la petición de "procesos de adopción ágiles y homogéneos", el reconocimiento de la multiparentalidad y de las paternidades y maternidades no binarias, y que la diversidad familiar "esté reflejada en todos los ciclos educativos", sin "presunción de cisheterosexualidad" y "sin agresiones o bullying a las infancias de las familias LGTBI+".

"Vamos a dejar claro que vamos a pelear hasta el final por nuestros derechos, que no vamos a aceptar ni un solo recorte", advierte también el texto, donde se ha hecho un llamamiento a la unidad dentro del colectivo y a la no exclusión de las personas trans.

En la manifestación del Orgullo 2023, que ha partido sobre las 19:00 horas del Museo del Prado, han participado más de 100 instituciones y 46 carrozas, y ha contado con la presencia de varios ministros como Fernando Grande-Marlaska (Interior), Teresa Ribera (Transición Ecológica); Irene Montero (Igualdad) y Ione Belarra (Derechos Sociales", además de activistas del colectivo. EFE

