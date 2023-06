Marta Ortega: “Si los JJOO albergarán el Padel, serían el número 1 en mis prioridades”

Lucía González Vega

Madrid, 30 jun. Marta Ortega (26 años), número uno del mundo en el ránking de World Padel Tour en 2019, y dos veces campeona del mundo (2021 y 2022) con España, afronta este tramo de temporada de la mano de Gemma Triay después de verse forzada a cambiar de pareja por la lesión de Alejandra Salazar.

Es doctora y tiene un máster en Medicina Estética. Marta compaginó la carrera universitaria con la deportiva y sigue formándose en ese ámbito. Actualmente estudia un máster en traumatología deportiva, y aseguró a EFE, en el marco de una entrevista como embajadora de All For Padel, que celebra su décimo aniversario, que es por lo que le gustaría “decantarse en un futuro”.

A pesar de ser una de las mejores jugadoras de pádel y contar en su palmarés profesional de WPT con 15 títulos, la deportista sueña con poder representar a España en unos Juegos Olímpicos.

En una entrevista con EFE, Marta habla sobre su sensaciones en este tramo de la temporada, la evolución del pádel, la anhelada presencia de su deporte en unos Juegos Olímpicos y el conflicto entre World Padel Tour y Premier Pádel.

Pregunta: ¿Cómo está física y mentalmente en este momento de la temporada?

Respuesta: Me encuentro muy bien y con muchas ganas, es un momento muy chulo. Ha habido muchos cambios, pero ahora es un gran momento y tengo ganas de competir en el siguiente torneo.

P: ¿Cómo es jugar con Gemma Triay?

R: Dentro de la pista Gemma siempre ha sido una de mis deportistas favoritas y de las que siempre destacaría. Hizo un cambio y marcó un antes y un después. Como lo hizo Carolina en su momento o Marrero. Me encanta su línea de juego y cómo cuida cada entrenamiento, cada partido, y respeta el descanso.

Dentro de la pista sino es la mejor jugadora del mundo es de las mejores, y fuera es un gran profesional y muy cariñosa, siempre está pendiente de todo el equipo

P: ¿Ha notado muchas diferencias en ese cambio de pareja? ¿Cómo ha sido la adaptación?

R: Las diferencias son inevitables. Cada uno somos completamente diferentes, aunque el deporte nos une tenemos nuestras propias características y nuestras cosas, como todos. Al final es tratar de adaptarse lo ante posible. Es cierto que hemos tenido poco tiempo para entrenar porque aquí todo es prueba o error y solo hay competición. Estamos tratando de aprovechar esta semana para mejorar de cara al siguiente torneo en Valencia y estar más compenetradas y leer mejor las jugadas.

P: Es doctora… ¿cómo ha podido compaginar una carrera tan dura con ser una deportista de élite, con todo el sacrificio que conlleva una y otra?

R: Sí, soy médico, se me hace un mundo decirlo, es raro (sonríe). Me sigo formando, ahora estoy haciendo un máster de traumatología deportiva que es por donde en un futuro me gustaría decantarme.

Fueron muy duros los años de carrera. Es verdad que igual no viajábamos tan seguido como ocurre ahora. Yo iba mucho a clase y mis entrenamientos eran por la tarde. Iba siempre por la mañana a clase de 08.00 a 14.00, después a las 15.00 iba al gimnasio y después pádel. Me organizaba para tener las máximas horas posibles de la tarde y de la noche y poder estudiar. La verdad es que dormía muy poco. Me acostaba muy tarde y me levantaba muy temprano.

P: ¿Se planteó dejar el pádel profesional en ese momento?

R: No, creo que esto tiene subidas y bajadas. Tienes que controlar estas emociones. Hay momentos en los que las cosas te van bien y otras mal, y por eso no eres el peor jugador del mundo. Este es un deporte que se puede considerar a largo plazo, y lo mejor es mantenerse. Tienes que trabajar duro y buscar la suerte, porque no llega porque sí, la buscas tú. Si trabajas la posibilidad de conseguir un buen resultado aumenta.

P: ¿Cuál es el torneo que más le marcó?

R: Tengo que destacar los mundiales, el poder representar a tu país en tu deporte es lo máximo. Es una sensación impresionante que solo viven unos pocos y nos sentimos afortunados y muy agradecidos. Pero a nivel personal dentro de mi carrera puedo destacar ese torneo en Córdoba 2019 que nos dio el número 1 matemáticamente. Esa sensación cuando acabó el partido no se me va a olvidar en la vida.

P: ¿Cómo ve a Bea y Delfi (dos de sus grandes rivales) esta temporada?

R: Son una pareja muy dura, lo están demostrando estoy segura de que han trabajado un montón como estamos haciendo todas. Hay torneos y ciertas condiciones que se le dan mejor a unas parejas que a otras, son una pareja muy dura, pero al igual que lo son las demás. Creo que está todo muy igualado.

P: Esta semana ha salido a la luz que World Padel Tour no autoriza a las jugadoras a participar en la próxima prueba de Premier Padel en Roma. Esto ya les pasó a los hombres y hay una demanda de por medio… ¿Cómo cree que va a desembocar esta situación?

R: La solución estaba en tramites. Parecía que iba todo hacia delante y que íbamos a ver una unión de Premier con World Padel Tour. A nosotras nos ha sorprendido un poco esta noticia porque pensábamos que iba a ser como más un uno y no una lucha de cada uno por un lado. Solo te puedo decir que ha sido hace escasas 24/36 horas y estamos con un poco de sorpresa tratando de llevarlo por el camino que lo hemos llevado hasta ahora, que ha sido sin ningún tipo de problema. No te puedo decir más porque no sabemos lo que pasará.

P: ¿Cuál diría que ha sido su mayor apoyo a nivel profesional?

R: Obviamente tengo que destacar a mi familia. Mi padre y mi madre, en diferentes aspectos cada uno. La familia siempre ha estado y siempre va a estar. Es lo más importante para mí. Tengo la suerte de que mi familia es muy objetiva y eso es muy importante , rodearte de gente que no sean palmeros, gente que te ponga los pies en la tierra y de vez en cuando te den una colleja. Yo agradezco que mi familia sea exigente conmigo, yo lo soy también conmigo misma y con los que me rodean. Los equipos van cambiando, pero la familia al final perdura.

P: El pádel ha cambiado mucho… ¿cómo explicaría el cambio en los 10 últimos años?

R: Yo creo que los cambios se dan por varias situaciones. Igual que la sociedad va avanzando, creo que hemos buscado cada vez más ese profesionalismo. Yo creo que el inicio radica un poco en nosotros en buscar mayor rendimiento, mayor velocidad, fuerza, puntos más extremos. Quizás otra parte es de World Padel Tour, que ha sabido llevarlo a los medios para convertirlo en un deporte mucho más grande. Y luego a nivel de practicantes, los amateurs siempre son importantes porque le dan gran volumen al deporte y hace que sea conversaciones de cenas, comidas…

El covid ha sido una mala noticia para todos y hemos tenido momentos muy malos. Pero es cierto que en el pádel después de la cuarentena hubo un boom espectacular, tanto en el aumento del consumo de pistas, como de material deportivo, y también de nuevos deportistas que entraban al deporte. Nos estamos aprovechando de este subidón y lo que tenemos que hacer es mantenerlo y seguir para arriba porque hay cosas que nos quedan por conseguir.

P: El pádel es un deporte que esta creciendo internacionalmente, ¿se ve jugado unos Juegos Olímpicos?

R: Sé que para que un deporte sea olímpico se necesitan muchísimos requisitos. No solo de numero de fichas federativas, sino de continentes, países, federaciones. No sé cuántos cumplimos y cuales no. Sé que es un proyecto que esta ahí y que todo el mundo está trabajando en la misma dirección. Acaban de ser los Juegos Europeos y ha habido representación de Pádel. Ha sido un evento bastante grande en Cracovia.

P: Si tuviese que colocar en un ranking en qué posición de sus preferencias colocaría cada competición: número uno mundial, campeona del mundo o JJOO.

Lo primero serían los JJOO, sería el número uno en mi escala de prioridades. Porque nunca lo hemos hecho, y porque eso perdura en la historia, tener una medalla olímpica debe ser impresionante. En el segundo puesto te diría número uno del mundo porque es algo personal y después te diría campeones del mundo, porque por suerte ya lo hemos sido, lo hemos vivido. La sensación de equipo es brutal, pero es diferente. El número uno del mundo es una lucha contra ti mismo.

P: Se está hablando en todos los ámbitos de la igualdad en el mundo del deporte, sobre todo en lo que se refiere con los premios recibidos por las deportistas, ¿qué opina de esto?

R: El año pasado hubo paridad en el WPT, cuando empezamos a hablar con Premier es lo que buscábamos. Lo vamos a tener en algunos torneos, en otros aún no, pero a largo plazo y asegurado y prácticamente firmado está que se irán igualando. Creo que a día de hoy no es un hecho pero sí es una realidad. EFE

