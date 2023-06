La española María Andrés, primera del ránking mundial de windsurf olas

Cádiz, 30 jun. La regatista española María Andrés se ha mostrado este viernes muy satisfecha al conocer que encabeza la clasificación mundial de windsurf en la modalidad de olas tras sus recientes buenas actuaciones.

La windsurfista del gaditano Club de Vela Valdelagrana se ha colocado como primera del mundo tras la segunda prueba de cinco estrellas del Tour Mundial, que se ha celebrado en Fiyi, en el Pacífico Sur.

Andrés manifestó, en declaraciones difundidas por la Federación Andaluza de Vela (FAV), que aun con el logro obtenido no pudo navegar como le habría "gustado", al estar convaleciente de un proceso gripal.

"No pude probar la ola antes y, siendo una ola tan potente, eso me marcó", destacó la regatista, quien también resaltó que no tuvo la posibilidad de mejorar su puesto al no disputarse una doble eliminatoria.

María Andrés logró el segundo puesto en la primera prueba del Tour Mundial, que tuvo lugar en la localidad japonesa de Omaezaki, a lo que sumó un quinto puesto en la competición celebrada en Cloudbreak (Fiyi).

La gaditana descansa estos días en El Puerto de Santa María después de entrenarse en las islas Maui y Mauricio y en unos días retomará su preparación para la final, que se celebrará próximamente en Hawai. EFE

1011383

jsb/agr/jl