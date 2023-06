Powell (Fed): "No podemos dar por sentada la fortaleza del sistema financiero"

Madrid, 29 jun. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha asegurado que no se puede dar por sentada la resistencia del sistema financiero, como se ha demostrado con las recientes "turbulencias" en la banca estadounidense, tras las que considera necesario fortalecer la supervisión y la regulación del sector.

"Las quiebras en 2023 (Silicon Valley Bank, First Republic y Signature Bank) han sido dolorosos recordatorios de que no podemos predecir todas las tensiones que inevitablemente vendrán con el tiempo y la oportunidad. No debemos ser complacientes con la resiliencia del sistema financiero", ha afirmado este jueves en la IV Conferencia de Estabilidad Financiera organizada por el Banco de España y el Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI).

Powell ha destacado que la quiebra del Silicon Valley Bank (SVB) no provino del riesgo crediticio, sino de una exposición excesiva a la subida de los tipos de interés y a un modelo de negocio vulnerable que la Administración "no apreció completamente ".

Por ello, ha incidido en que las autoridades deben estar mejor preparadas para reconocer cuándo se está gestando una crisis y "responder con decisión", ya que las crisis bancarias ya no son cuestión de días o semanas, sino que se pueden materializar casi instantáneamente.

Powell ha defendido que la Fed actuó de la mejor forma para proteger a los depositantes y limitar el contagio, y ha asegurado que este episodio habría sido mucho más difícil de gestionar si los bancos más grandes hubieran estado descapitalizados o sin liquidez.

Al respecto, ha puesto en valor todas las medidas adoptadas para fortalecer a la banca desde que la "gran recesión" de 2008 demostró la fragilidad del sistema financiero con "terribles consecuencias" para millones de personas.

"El sistema bancario sigue siendo sólido y resistente, los flujos de depósitos se han estabilizado y las tensiones se han aliviado", ha dicho respecto a una crisis financiera que "no ha restringido" la política monetaria de la Fed para reducir la inflación.

TODAVÍA QUEDA "UN LARGO CAMINO" PARA QUE LA INFLACIÓN BAJE AL 2 %

"Las presiones inflacionarias siguen siendo altas y el proceso de lograr que la inflación vuelva a bajar al 2 % tiene un largo camino por recorrer", ha señalado Powell, al tiempo que ha insistido en que todavía cabe esperar al menos dos subidas adicionales antes de que acabe el año de los tipos de interés en Estado Unidos, situados entre el 5 % y el 5,25 %.

Ha reconocido que unas condiciones crediticias más estrictas "probablemente afecten la actividad económica, la contratación y la inflación", a lo que ha sumado el mayor endurecimiento de las condiciones financieras provocado por las tensiones bancarias de marzo, lo que en conjunto tendrá un impacto sobre la economía "aún incierto".

Powell ha explicado que ya se ve el efecto de una política monetaria restrictiva en la caída de la demanda en los sectores más sensibles a las tasas de interés, en particular la vivienda y la inversión empresarial, si bien "llevará tiempo que se materialicen todos los efectos de la restricción monetaria, especialmente en la inflación". EFE

