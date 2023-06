El Supremo confirma el sobreseimiento del caso por la muerte de 5 militares desactivadores

Madrid, 29 jun. El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado el sobreseimiento del sumario por la muerte de cinco militares y las heridas causadas a otros tres al estallar varias minas anticarro en un ejercicio de desactivación en el campo de maniobras de Hoyo de Manzanares (Madrid) en 2011 al haber prescrito los hechos.

Así lo acuerda el alto tribunal en una sentencia en la que desestima el recurso de las víctimas contra el auto de sobreseimiento definitivo dictado el 20 de junio de 2022 por el Tribunal Militar Territorial Primero, que aceptó la propuesta de un Juzgado Togado que apreció que los hechos constituyeron un accidente.

La batalla judicial de las víctimas comenzó en 2013, cuando un juzgado togado de lo militar archivó el caso.

En 2017 los supervivientes y las familias de los fallecidos pidieron reabrirlo ante nuevas pruebas de que la munición usada en las prácticas había sido declarada "inútil" y no se podía utilizar.

El juzgado lo rechazó pero el tribunal militar superior ordenó reabrirlo en 2018 con pruebas como un informe de la Guardia Civil en el que se decía que el explosivo usado el día de los cinco fallecidos era "no apto" debido a su "peligrosidad".

Sin embargo, en junio de 2022 el Tribunal Militar Territorial Primero acordó el sobreseimiento definitivo del proceso "al no ser los hechos constitutivos de delito" y considerar que de haberlo sido se había extinguido la responsabilidad penal por su prescripción

En su recurso ante el Supremo las víctimas alegaron que "existe un resultado que va más allá de un acontecer accidental" y mantuvieron la existencia de "actuaciones negligentes graves en cuanto a la tenencia, control y utilización de material inútil y obsoleto por parte de unidades militares y unos mandos perfectamente identificados".

El Supremo aprecia que lo más probable es que los hechos se debieran a una imprudencia pero añade que dada la fecha de los hechos, el 24 de febrero de 2011, y que el procedimiento propiamente no se ha dirigido finalmente contra nadie "es claro que ha operado la prescripción de cualquier delito de carácter imprudente que pudiera haber sido el desencadenante del trágico suceso".

Explica que "en este caso desde la fecha de los hechos han transcurrido más de los diez años establecidos como plazo para que opere la prescripción y el mismo no se ha interrumpido porque el procedimiento no se ha dirigido contra persona determinada pues los procesamientos habidos no pueden producir ese efecto dado que fueron revocados".

De las actuaciones el alto tribunal deduce que "hubo en algún momento un obrar imprudente en el manejo de explosivos aunque no se ha podido acreditar por quién y de qué manera ocurrió".

El tribunal estima que se debió esclarecer por qué con las condiciones del terreno se colocó de forma inestable un trípode, por qué en el mismo se dejó una carga y bajo esta una mina espoleada, quién realizó esas acciones y quién era el garante de que la colocación de los explosivos fuera la adecuada.

"Son las respuestas necesarias que debió establecer la investigación pero que lamentablemente la instrucción no ha podido responder respaldándolas con las acreditaciones precisas", concluye la sentencia. EFE

cng/aam