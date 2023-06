El PSOE retira su pancarta arcoíris como anunció y Pollán (Vox) lo atribuye a su demanda

Valladolid, 29 jun. El Grupo Socialista de las Cortes de Castilla y León ha retirado este jueves, como estaba previsto tras la conmemoración ayer del Día del Orgullo LGTBI, la pancarta arcoíris que colocó el martes contra el criterio del presidente del Parlamento autonómico, Carlos Pollán (Vox), quien ha atribuido esa retirada al requerimiento que envió al líder del PSOE regional, Luis Tudanca.

"El Grupo Parlamentario Socialista ha retirado, ante el requerimiento oficial realizado por la Presidencia, las banderas que colgaban de la fachada exterior del edificio de las Cortes de Castilla y León", ha plasmado en una nota de prensa el Parlamento autonómico, que ha sido contestada por el PSOE negando que su decisión tenga nada que ver con esa demanda de Pollán.

"La pusimos el Día del Orgullo. La mantuvimos todo el día dijera lo que dijera Pollán. Y terminado el día se quita exactamente como se hacía oficialmente en las Cortes cuando no había fascismo", ha trasladado a EFE el Grupo Socialista, al que Pollán advirtió de que si no retiraba la pancarta enviaría a los servicios de seguridad para quitarla, algo que finalmente no hizo.

La Presidencia de las Cortes entiende que su criterio sobre este símbolo está avalado por la Sentencia 1163/2020 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo establece que la utilización de banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos no es compatible con el marco constitucional.

En su nota de prensa, el departamento de Pollán indica que "la fachada de un edificio público forma parte de la imagen exterior del mismo y se asocia, ineludiblemente, a la Institución que tiene en él su sede".

"Todo lo que sea visible en ese espacio físico de las Cortes de Castilla y León se percibe como propio y vinculado a la Institución en su conjunto, razón por la que no puede quedar a disposición de los Grupos Parlamentarios o de los Procuradores aquello que se proyecta exteriormente en las fachadas de la sede de la Cámara", añade en su escrito.

Por último, la Presidencia de las Cortes de Castilla y León ha expresado que "espera que, en el futuro, no haya que realizar nuevos requerimientos y que se cumpla la normativa".EFE

orv/jlg