Ximo Puig: No podemos consentir volver a encerrar a las personas en el armario

Alicante, 28 jun. El president de la Generalitat en funciones, Ximo Puig, ha asegurado este miércoles, en el Día del Orgullo LGTBIQ+, que no se puede "consentir volver a encerrar a las personas en el armario", en referencia "al retraso que significa la ultraderecha" en ese sentido.

"Hoy es un día para explicitar que la sociedad valenciana no va a dar ningún paso atrás y que estaremos radicalmente enfrente de aquellos que quieran coartar la libertad y volver a situar en la oscuridad a personas que tienen derecho a la luz", ha afirmado Puig en declaraciones a periodistas en Alicante.

Así, ha explicado que en los últimos años se ha "avanzado en el campo de las libertades" y "se ha normalizado lo que es normal: el derecho a la libertad sexual y el derecho a expresarlo con autonomía", ha incidido el president de la Generalitat en funciones, que ha insistido en que "nadie puede decidir la vida de las personas".

"El retraso que significa la ultraderecha y su implicación en las fuerzas que van a gobernar es una dialéctica totalmente abrasiva", ha apuntado el también secretario general del PSPV-PSOE, que ha sostenido que "la sociedad va mucho más allá de un gobierno y España y la Comunitat Valenciana han sido líderes en libertades".

Por ello, ha concluido subrayando que en la Comunitat "nunca se ha cuestionado la libertad sexual de nadie, sino al revés", por lo que ha pedido "no dar ningún paso atrás" y no "volver a encerrar a las personas en el armario", un hecho que "no se puede consentir". EFE

