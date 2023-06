Mossos ven legal el fichaje del asesor de Buch pero dan por hecho que escoltó a Puigdemont

Barcelona, 28 jun. El exjefe de investigación de los Mossos d'Esquadra Antoni Rodríguez ha asegurado que el fichaje del sargento Lluís E. como asesor del exconseller de Interior Miquel Buch fue legal, aunque ha dado por hecho que aprovechó este cargo para seguir haciendo de escolta del expresidente Carles Puigdemont tras su huida.

En la sección segunda de la Audiencia de Barcelona ha arrancado hoy el juicio en el que la Fiscalía pide 6 años de cárcel y 27 de inhabilitación a Buch (JxCat) y 4 años y medio de cárcel y 23 de inhabilitación para Lluís E. por los delitos de malversación y prevaricación, al considerar que se le nombró asesor para que siguiera ejerciendo, con fondos públicos, de escolta de Puigdemont tras el 155.

A la espera de que Buch y el sargento acusado declaren el próximo 13 de julio, en el penúltimo día del juicio, la vista ha arrancado con uno de los testigos clave, el exjefe de investigación criminal de los Mossos Antoni Rodríguez, que comandó las pesquisas sobre este caso y que, paralelamente, mantiene abierto un proceso en un juzgado contencioso contra su destitución y su traslado al frente de la comisaría de Rubí (Barcelona).

Ante el tribunal, y a preguntas del teniente fiscal Pedro Ariche, Rodríguez ha sido muy crítico con Lluís E., ha resaltado que era un escolta que actuaba con una "enorme autonomía" y que tuvo una "gran relación" y de "mucha confianza" con Puigdemont, ya que ambos son independentistas, y ha subrayado que le ayudó a huir de España el 29 de octubre de 2017 "de espaldas" a la estructura del cuerpo.

Rodríguez ha asegurado que Lluís E. generó "incomodidad" en los Mossos cuando, durante la etapa del 155, estando de permiso o de baja, hizo labores de escolta -sin arma ni uniforme- de Puigdemont y lo divulgaba en las redes sociales y que esta dinámica se "acentuó mucho" cuando fue nombrado como asesor de confianza en la consellería liderada por Buch, a finales de julio de 2018, ya que era una "evidencia" que seguía haciendo labores de escolta del expresident.

Sin embargo, a preguntas del propio fiscal, sobre si detectó alguna "irregularidad" en su nombramiento como asesor del conseller Buch, ha afirmado que "no", ya que la prerrogativa de nombrar a personal eventual se enmarca en el ámbito de la discrecionalidad "casi total". "Me sorprendió que se hiciera tan rápidamente, pero es legal", ha admitido.

El intendente de los Mossos, en consonancia con el escrito de la Fiscalía, ha resaltado que no consta que Lluís E. pasara ningún día por la oficina, ni que hiciera ningún tipo de gestión y que únicamente se le atribuyen 14 informes sobre seguridad, sobre los que tiene "serias dudas".

Sin embargo, a preguntas de las abogadas Judit Gené -que defiende a Buch- e Isabel Elbal -a Lluís E.-, el intendente Rodríguez ha reconocido que los asesores no tienen que fichar y que "por supuesto" no puede afirmar que durante el periodo en el que ejercía como cargo de confianza y que se encontraba en España no desempeñara su labor como asesor.

No obstante, el testigo ha indicado que el hecho de que Lluís E. acompañara a Puigdemont en el 40 % de sus viajes y no en todos no implica que no le hiciera de escolta, ya que no era el único que se encargaba de la seguridad del expresidente.

Las defensas han denunciado que la investigación de los Mossos se basó únicamente en observar fuentes abiertas, redes sociales y con información de las compañías aéreas, pero que en cambio no hicieron comprobaciones como contactar con las autoridades belgas para saber si habían recibido una petición de autorización para un servicio de escoltas para Puigdemont.EFE

jf/ce-ra