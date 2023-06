Exhibición F1 en Madrid durará poco y no afectará al patrimonio, según Ayuntamiento

Madrid, 28 jun. La delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, ha destacado la poca duración de la "exhibición" de Fórmula 1 que recorrerá lugares emblemáticos de la capital el 15 de julio, que no supondrá ninguna afección al patrimonio de la ciudad, y ha pedido no olvidar que durante el rato que dure el evento no habrá más tráfico, por lo que "incluso nos ahorramos emisiones".

El piloto mexicano de Fórmula 1 Sergio 'Checo' Pérez recorrerá las calles de Madrid a bordo de un monoplaza del equipo Red Bull el próximo 15 de julio, en un evento que incluye un circuito urbano improvisado por el que también correrán otros vehículos deportivos.

En la capital, el circuito urbano pasará por la plaza de Cibeles, la puerta de Alcalá, el edificio Metrópolis o el paseo de Recoletos, entre otros lugares característicos de la ciudad de Madrid.

Preguntada por la preocupación de los vecinos al tratarse en gran parte del Paisaje de la Luz, reconocido como Patrimonio Mundial de la Unesco, Rivera de la Cruz ha apuntado: “Estamos hablando de una “exhibición de un vehículo de Fórmula 1” y de un evento que “dura muy poco tiempo”.

“Soy concejala de Cultura, fui consejera de Cultura, y desde luego mi preocupación por el Patrimonio es máxima, pero realmente no puedo ver cómo un recorrido de un solo vehículo (...) durante muy poco tiempo puede tener ninguna afección patrimonial”, ha dicho Rivera de la Cruz tras participar en la presentación dela última etapa de la Vuelta Ciclista a España 2023.

La edil del PP también ha pedido también no “olvidar” que durante el rato que ese bólido esté haciendo el recorrido marcado “no habrá otros coches” circulando.

“Es que al final incluso nos ahorramos emisiones durante el tiempo” de esta “exhibición” a la que “ni siquiera se le puede llamar carrera”, ha apostillado la delegada de Cultura, Turismo y Deporte del nuevo Gobierno de José Luis Martínez-Almeida.

Respecto a los vecinos, ha considerado Rivera de la Cruz que “a lo mejor no se ha explicado lo suficientemente o no ha dado tiempo” a ello, pero el recorrido y la acción “no tiene más trascendencia que un espectáculo que va a durar, además, muy poco”.

Un espectáculo que, asimismo, va a “disfrutar mucha gente de aquí de Madrid y de fuera de aquí”.

“La Fórmula 1 es un gran espectáculo. Ver un gran coche de Fórmula 1 circulando por la calle es bonito y, vuelvo a decir, va a ser algo que va a durar muy poco tiempo”, ha insistido Rivera de la Cruz. EFE

