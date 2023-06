Martes 27 de junio de 2023

ATLETISMO ENTREVISTA

Kaptagat (Kenia). La keniana Faith Kipyegon, bicampeona olímpica y mundial, regresó a mediados de este mes a su país tras cumplir un sueño que, según declara en una entrevista con EFE, buscó "durante muchos años de trabajo y dedicación": batir los récords mundiales de los 5.000 y los 1.500 metros.

FÚTBOL COPA LIBERTADORES

Redacción Deportes. Tras casi veinte días de pausa, este martes se reanuda la fase de grupos de la Copa Libertadores de fútbol con los partidos de la sexta jornada Athletico (BRA)-Alianza Lima (PER), Libertad (PAR)-Atlético (BRA), Atlético Nacional (COL)-Patronato (ARG), Fluminense (BRA)-Sporting Cristal (PER), Olimpia (PAR)-Melgar (PER) y River Plate (ARG)-The Strongest (BOL).

FÚTBOL COPA SUDAMERICANA

Redacción Deportes. Se reanuda la fase de grupos de la Copa Sudamericana con los partidos Palestino (CHI)-Fortaleza (BRA), San Lorenzo (ARG)-Estudiantes (VEN), Sao Paulo (BRA)-Tigre (ARG) y Tolima (COL)-Puerto Cabello (VEN).

AGENDA INFORMATIVA

ATLETISMO

- Entrevista con la atleta keniana Faith Kipyegon, dos veces campeona olímpica (2016 y 2020) y del mundo (2017 y 2022) de 1.500 metros. (FOTO) (VÍDEO)

- Reunión de Ostrava (República Checa).

CICLISMO

- Actualidad del Tour de Francia, que comienza el sábado en Bilbao.

FÚTBOL

- Copa Libertadores: Athletico (Bra)-Alianza Lima (Per), Libertad (Par)-Atlético-MG (Bra), Atl. Nacional (Col)-Patronato (Arg), Fluminense (Bra)-Sporting Cristal (Per), Olimpia (Par)-Melgar (Per), River Plate (Arg)-The Strongest (Bol).

. Previas de los partidos Internacional (Bra)-Ind. Medellín (Col), Nacional (Uru)-Metropolitanos (Ven), Corinthians (Bra)-Liverpool M. (Uru), Flamengo (Bra)-Aucas (Ecu), Ind. del Valle (Ecu)-Argentinos Jrs. (Arg), Racing Club (Arg)-Ñublense (Chi).

- Copa Sudamericana: Palestino (Chi)-Fortaleza (Bra), San Lorenzo (Arg)-Estudiantes M. (Ven), Sao Paulo (Bra)-Tigre (Arg), Tolima (Col)-Puerto Cabello (Ven).

. Previas de los partidos Bragantino (Bra)-Tacuary (Par), Estudiantes L.P. (Arg)-Oriente Petrolero (Bol), Emelec (Ecu)-Danubio (Uru), Guaraní (Par)-Huracán (Arg), Ind. Santa Fe (Col)-Goiás (Bra), Universitario (Per)-Gimnasia L.P. (Arg).

- Copa de Oro de la CONCACAF, en EEUU y Canadá (hasta 16). Canadá-Guadalupe y Guatemala-Cuba.

- Copa Argentina: Godoy Cruz-Defensores Unidos.

- Europeo sub-21, en Georgia y Rumanía (hasta 8) (FOTO): Países Bajos-Georgia y Portugal-Bélgica (16.00 GMT) y España-Ucrania y Croacia-Rumanía (18.45 GMT).

TENIS

- Torneo ATP 250 sobre hierba de Mallorca (España) (hasta 1). (FOTO)

- Torneo WTA 250 sobre hierba de Bad Homburg (Alemania) (hasta 1).

- Torneo ATP 250 y WTA 500 sobre hierba de Eastbourne (Reino Unido) (hasta 1).

