Ilia Topuria asciende al quinto puesto en el ranking de la UFC

27 jun. El luchador hispanogeorgiano Ilia Topuria ascendió este martes al quinto escalón del ranking del peso pluma del Ultimate Fighting Championship (UFC), tras vencer el pasado sábado de forma arrolladora al estadounidense Josh Emmett.

‘El Matador’, con un récord invicto de 14-0, continúa con su ascenso imparable. Topuria, que ostentaba la novena posición, salta hasta el quinto puesto tras dar una cátedra a Emmett en Jacksonville, Florida, Estados Unidos. Se acerca un paso más al cinturón de la UFC.

Emmett, que ocupaba ese quinto escalón, cae hasta el sexto. El hispanogeorgiano rebasa en la división al estadounidense Calvin Kattar, el coreano Chan Sung Jun ‘Korean Zombie’ y el georgiano Giga Chikadze. La Topuriamania crece como la espuma.

‘El Matador’ deberá esperar al choque entre el campeón absoluto del peso pluma, el australiano Alexander Volkanovski, y el interino, el mexicano Yair Rodríguez, que se medirán en el evento UFC290 el próximo 8 de julio.

Tras el desenlace de la pelea, y contando con que el australiano defienda con éxito su cetro, quedan dos opciones para el español: Hacer una pelea antes de ir a por el campeonato contra Max Holloway, segundo en el peso pluma, posiblemente en España o medirse a Volkanovski en diciembre, tal y como aseguró Topuria en una entrevista con EFE, por el oro de la UFC.

El hispanogeorgiano ya está bien posicionado en la división y solo le queda esperar, tarde o temprano tendrá su oportunidad. Del top 5 del peso pluma, es el único que no viene de derrota o no ha perdido en su intento de quitarle la corona a Alexander Volkanovski.

EL ASCENSO FULGURANTE DE TOPURIA

Desde que debutara con sólo 18 años en el campo profesional cuenta todas sus apariciones por victorias. Necesitó ocho combates para que la UFC se pusiera en contacto con él para ofrecerle una pelea, como reemplazo de última hora, con solo 10 días de antelación.

‘El Matador’ que había superado recientemente el COVID-19 cumplió pese a tener hacer un recorte de peso muy agresivo en poco tiempo y se impuso a Youssef Zalal en Abu Dhabi.

En diciembre de 202,0, tuvo su segunda oportunidad en la jaula más prestigiosa del mundo. Esta vez con un campamento de entrenamiento completo. Noqueó al estadounidense Damon Jackson en el primer asalto.

En 2021 solo peleó contra Ryan Hall en julio, un combate complicado ante un rival con un estilo peculiar. Ningún problema para Topuria que tardó en noquearlo menos de un asalto y se ganó el favor de la UFC. Con sólo tres peleas entró en el top 15 de la división,

En enero de 2022, tenía programada una pelea con el ruso Movistar Evloev, que no pudo presentarse por lesión. Tras asignar al canadiense Charles Jourdain para el pleito, fue Topuria quien no pudo pelear después de que los médicos detuvieran su corte de peso, puesto que no había garantías de que pudiese hacerlo con seguridad. Un jarro de agua fría para ‘El Matador’.

Dana White, presidente de la UFC, citó al español a su despacho y le ofreció hacer la siguiente pelea en peso ligero para no obligarle a cortar tanto peso nuevamente en tan corto plazo. En marzo de 2022 se midió al británico Jai Herbert en Londres.

El local, visiblemente más grande puesto que era su división natural, pudo incluso dañar a Topuria con una patada alta en el primer asalto que le hizo tocar la lona. En el segundo asalto el español pisó el acelerador y lo noqueó con una combinación cuerpo-cabeza fulminante.

Su siguiente rival fue el estadounidense Bryce Mitchell, en diciembre. Mitchell, otro talento invicto de la UFC, fue el único que quiso aceptar el reto del español después de que Edson Barboza, rival original de Topuria, se cayese de la pelea por una lesión en la rodilla.

‘El Matador’ barrió con su lucha al estadounidense que, de tan contundente derrota, amagó con el retiro de las artes marciales mixtas. Topuria se posicionó en el top 10 y seis meses después se midió a Josh Emmett, al que batió con una cátedra de boxeo. EFE

