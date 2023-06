El PP rechaza reunirse con el PSOE a instancias de RTVE para negociar un debate electoral

(Actualiza la NA2354 con la postura de RTVE)

Madrid, 27 jun. El PP ha rechazado reunirse con el PSOE a instancias de RTVE para negociar un debate electoral entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, ya que los populares consideran que es "una burda utilización" de este medio de comunicación público por parte del partido que está al frente del Gobierno.

El vicesecretario institucional del PP, Esteban González Pons, ha remitido un correo electrónico a la presidenta interina de RTVE, Elena Sánchez, para quejarse por la oferta de reunión planteada por parte del ente público para negociar un cara a cara entre Sánchez y Feijóo.

Una oferta que, según ha señalado Pons, les llegó después de que el PSOE optara por "no acudir" al encuentro propuesto por el PP el pasado lunes para negociar posibilidades sobre debates antes de las elecciones generales del 23 de julio.

"RTVE, como el resto de las cadenas, podía haberse puesto en contacto con todos los partidos por separado. Pero convocarnos por carta, solo al PSOE y el PP, señalando fecha y hora inamovibles, para propiciar la misma reunión que, el lunes, el PSOE declinó celebrar es ir demasiado lejos, incluso para el tipo de dirección de informativos que se ha impuesto en la pública", dice Pons en el correo electrónico, del que ha informado el PP.

Pons asegura que la negociación de los debates ha tenido lugar entre los partidos políticos en todas las campañas electorales previas en las que ha habido cara a cara entre candidatos, y declina acudir a la reunión planteada por RTVE.

"No, no vamos a acudir. ¿Por qué tendríamos que obedecer una orden por escrito de los informativos de RTVE? Si el PSOE quiere negociar con nosotros, sabe dónde encontrarnos, no necesita que los informativos de RTVE hablen en su lugar", añade.

En su opinión, la "carta conminatoria" que RTVE les trasladó el lunes es "una prueba más de su parcialidad", así como "una burda utilización de la pública por el partido del Gobierno".

Por su parte, fuentes de RTVE han asegurado a EFE que por el momento la presidencia del ente no ha recibido ninguna carta del PP y, ante las acusaciones de los populares, subrayan que no van a "interferir nunca en las negociaciones que tienen el PSOE y el PP para la gestión del debate cara a cara".

Las mismas fuentes explican que lo que ha hecho la dirección de informativos de RTVE es ponerse en contacto con el PSOE y el PP para preguntarles por su disposición al cara a cara entre Sánchez y Feijóo ofrecido para el 10 de julio, ya que "saber esa disposición es esencial para hacerlo o no hacerlo ante la complejidad de emitir un debate de estas características".

El PSOE ha confirmado la asistencia de Sánchez a los debates planteados por cuatro grupos de comunicación Prisa, RTVE, Atresmedia y Mediaset, en formato cara a cara con Feijóo y también junto a los candidatos de los otros dos principales partidos: Vox y Sumar.

Por su parte, el PP ha ofrecido hacer dos debates. Uno con formato bien de cara a cara entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez, o bien debate a tres incluyendo a Yolanda Díaz; y otro a siete en el que a los principales partidos -PP, PSOE, Vox y Sumar- se uniesen ERC, PNV y EH Bildu. EFE

