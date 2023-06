El comisionado de la Pobreza Infantil alerta de los riesgos del negacionismo de PP y Vox

Madrid, 27 jun. El alto comisionado contra la Pobreza Infantil, Ernesto Gasco, cree que el negacionismo de PP y de Vox de la pobreza infantil pone en riesgo los avances en la reducción de la desigualdad y de la exclusión social que afecta a 2,2 millones de niños en España.

En una entrevista con EFE ante el cierre de la legislatura por la convocatoria de elecciones el 23J, este político del PSE-PSOE (San Sebastián, 1963) alerta del riesgo de no mantener las políticas de protección a la infancia vulnerable que, asegura, han evitado que casi un millón de niños cayeran en la pobreza tras la covid y la crisis económica.

"Ha sido la legislatura de la infancia como protagonista de derechos", asevera el responsable de este órgano bajo la dependencia directa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, creado para coordinar todas las políticas públicas de protección de la infancia.

Gasco destaca algunos de los avances: la reducción del abandono escolar gracias a las becas un 20 % desde 2018 y de la brecha digital un 75 %. "Si la gente tiene posibilidad de estudiar con una beca, lo hace", afirma.

"Partíamos de una década negacionista del Gobierno de Mariano Rajoy que entendió que no era necesario hacer una política de infancia, no entendía que las soluciones sociales o económicas iban por otro lado y congeló las partidas de ayudas por prestación por hijo o redujo las becas, eso nos situó en la cola de Europa", explica.

Ahora le preocupa "la intolerancia y la exclusión del que no es como yo, y eso lo representa Vox": "Lo que quiero es que España no caiga en manos de fundamentalistas".

"Es una vergüenza que haya una derecha española, que no la europea, que siga discriminado a los niños por raza, cultura y orientación sexual, y que, por haber nacido en otro sitio, crea que no tienen derecho a una buena educación, sanidad o alimentación".

IGLESIAS Y BELARRA, UNA PREOCUPACIÓN "LIMITADA" POR LA INFANCIA

Opina que "desde el diálogo se enriquecen los temas" y lo ha tenido que practicar con los ministros del Gobierno con los que ha coordinado las políticas de infancia, como los de Derechos Sociales, Educación, Inclusión, Trabajo o Economía.

"Ha habido buenos momentos y momentos más difíciles, como pasa con los gobiernos de coalición", señala Gasco, quien reconoce que se ha entendido mejor con unos que con otros.

"Tanto en Pablo Iglesias como en Belarra he visto una preocupación limitada en este tema de la infancia, quizás estaban más preocupados de otros temas sociales o de la gobernabilidad de España, pero no lo suficiente en el tema de la infancia; me hubiera gustado verles una implicación mayor", asevera.

Por ejemplo, reprocha a la titular de Derechos Sociales que no haya reforzado el presupuesto del programa para abrir comedores escolares en verano ni ampliado esas ayudas a campamentos y colonias estivales. "Se creó con 15 millones en el primer gobierno de Sánchez, aumentó la partida a 40 millones, pero pasó a depender del ministerio de Belarra y después de todo lo que ha pasado no cree necesario reforzarlo", lamenta.

AVANZA UNA CAÍDA DE LA POBREZA INFANTIL, AUNQUE DESIGUAL ENTRE REGIONES

"La pobreza infantil se está reduciendo en España", explica el alto comisionado que tiene previsto presentar en las próximas semanas un mapa de la pobreza infantil que ha elaborado junto a la Agencia Tributaria.

Muestra cómo después de un año complicado (2020) en el que muchas familias se quedaron sin trabajo, sobre todo hogares de economía no regularizada, como los trabajadores de mercadillos, en 2021 los datos de pobreza son menores o similares a 2008 y esa caída es más evidente en 2022, señala.

"Vamos a poder ver un mapa muy distinto con el que se va a comprobar que la pobreza infantil por primera vez en la historia reciente de España disminuye", avanza Gasco. "Las políticas estables de redistribución social están dando sus frutos" para reducir la pobreza infantil, que según el INE alcanza al 27,8 % de los niños.

Hay, no obstante, diferencias territoriales. "Empeoran comunidades como Murcia, Galicia y zonas de Andalucía y del sur de Madrid, curiosamente las que no han mantenido el complemento de rentas cuando el Gobierno implantó el ingreso mínimo vital".

En cambio, en País Vasco, Navarra, La Rioja y Aragón, "la pobreza infantil está por debajo de la media europea, entre un 10 y 15 %, pero no por su situación geográfica, sino porque llevan muchos años con rentas de inserción social".

A FAVOR DE LA CIUDADANÍA PLENA DE LOS MENORES MIGRANTES

A pocas semanas de los comicios, el político socialista lamenta que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "esté más preocupado de gobernar y tener el poder con VOX que de preparar la agenda social que España necesita".

"Cada vez hay más delitos de odio y más ataques al diferente; creo que eso es muy peligroso porque se sabe cómo empieza pero nunca como se termina", opina Gasco, quien advierte de que la exclusión "es muy peligrosa, más si se hace respecto a los niños, porque estás negando el futuro para ellos y para el país".

Destaca la especial vulnerabilidad de los niños de origen migrante: "Deberíamos dar a todos los menores que llevan un año viviendo en España derechos de ciudadanía plenos, los tengan o no sus padres, para que tengan acceso a ayudas y subvenciones; ese es el gran cambio a dar".

VICTIMA DE ABUSOS: LA IGLESIA VA LENTA Y TARDE

Gasco reveló en una entrevista con EFE -en noviembre de 2020- que había sufrido abusos en el colegio religioso de San Sebastián donde estudiaba.

Cree que las actuaciones abiertas por la Conferencia Episcopal llevan "un movimiento lento y tardío". "Es como si tuvieran miedo a conocer la verdad; veo más interesado al Papa que a la iglesia española".

"Parten de un negacionismo de que no había habido abusos y parece que reconocerlo es malo; pero es al revés, reconocer la verdad les hace mejores", indica Gasco, quien explica que su colegio se puso en contacto con él para comunicarle que no habría investigación porque el religioso ya había muerto.

Como víctima, lo que le reconfortaría sería que se elaborara un estudio riguroso y serio por parte de historiadores que quedara recogido en un documento oficial para que se conociera lo que ocurrió. "Ahora somos como víctimas de segunda, si se puede decir de alguna manera". EFE

