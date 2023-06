Carlos Mazón pide a Puig que "no se eternice" y deje de tomar decisiones irreversibles

València, 27 jun. El presidente del PPCV y ganador de las elecciones del 28 de mayo en la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, ha pedido al president de la Generalitat en funciones, Ximo Puig, que "no se eternice, que salga del sillón" y deje de "tomar decisiones en funciones que luego pueden ser irreversibles".

Así lo ha manifestado durante su intervención en el acto sobre sanidad que el PP ha celebrado este martes en el edificio Veles e Vents de la Marina de València, en la primera visita del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a València tras las elecciones del 28M.

"Quiero lanzar un mensaje al president Puig: salga del sillón, no se eternice más, haga caso a lo que han dicho los ciudadanos", ha reivindicado Mazón, que ha apostado por acelerar su investidura como nuevo president.

Mazón ha reclamado que Puig "no prolongue esto, no tome más decisiones en funciones que luego pueden ser irreversibles": "Déjenos poner en marcha un programa para la sanidad pública, no prolongue más una situación así viendo que el pueblo valenciano ha hablado".

DENUNCIA EL "DESASTRE Y EL COLAPSO" EN LA SANIDAD VALENCIANA

Así, ha destacado la importancia para su futuro Consell de contar con "un gran aliado al frente del Gobierno de España, que es Alberto Núñez Feijóo, un hombre que conoce la sanidad, que ha gestionado la sanidad, y que conoce la prioridad que tienen los mejores profesionales bien arropados".

"Gran parte del cambio, si no el más importante, es nuestra salud", ha subrayado Carlos Mazón, que ha celebrado que se haya escogido la Comunitat para presentar el programa sanitario del PP puesto que, a su juicio, en territorio valenciano, se vive "uno de los mayores desastres y colapsos que hay en España" en sanidad.

El líder del PP valenciano ha apostado por "acabar con las listas espera ya, reconocer a nuestros sanitarios en vez de que se nos condene por desprotegerlos, que se acabe lo de que haya ambulancias del SAMU circulando sin médico".

Además, ha reivindicado la necesidad de que "no haya zonas de tercera y de primera en la Comunitat Valenciana en función de si vives en el extrarradio o la capital" y de "que se acabe el prejuicio ideológico y lingüístico con los sanitarios".

"Necesitamos un Gobierno de España que apoye las tres palabras que más hemos repetido los últimos meses: en primer lugar, sanidad pública; en segundo lugar, sanidad pública; en tercer lugar, sanidad pública", ha defendido.

Para Mazón, "no puede haber sanidad pública universal y gratuita si no es eficaz, si no se hace como se tiene que hacer y si no se trabaja ayudando a los que nos ayudan a estar sanos". EFE.

