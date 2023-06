Temas del día de EFE España del martes 27 de junio de 2023

ELECCIONES GENERALES

Madrid - Los tira y afloja entre el PP y Vox por sus pactos autonómicos mandan en esta precampaña de las elecciones generales, en la que las fuerzas políticas se afanan por ir colocando ya sus promesas electorales, especialmente económicas.

(Texto)

ELECCIONES GENERALES (ANÁLISIS)

Madrid - Las circunscripciones con menos diputados en el Congreso, las que eligen solo dos, tres o cuatro diputados debido a su menor población, se convierten en un granero de escaños para los dos grandes partidos de ámbito nacional -PSOE y PP- y resultan más difíciles para la tercera fuerza y casi imposibles para la cuarta. Eduardo Sobreviela

(Texto a las 7:00 horas. 843 palabras) (infografía)

GOBIERNO EXTREMADURA

Mérida - La presidenta de la Asamblea extremeña inicia las consultas con los grupos parlamentarios para proponer un candidato a presidir la Junta, después de que la candidata del PP, que en principio se negó a incluir a Vox en su gobierno, haya trasladado a sus afiliados que el diálogo y el acuerdo con la formación de Santiago Abascal es "imprescindible".

(Texto) (Foto) (Vídeo)

OLA CALOR

Madrid - España sufre hasta el miércoles una intensa ola de calor -con temperaturas de más de 40 grados- que afecta principalmente a la zona centro y al suroeste de la península, Extremadura, oeste de Castilla-La Mancha y Andalucía y que, además, se produce en un escenario de sequía, con el consiguiente riesgo de incendios forestales.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

- El Ministerio para la Transición Ecológica informa del estado de los embalses y la reserva hídrica en España. 12:00 horas

(Texto)

GOBIERNO AYUDAS

Madrid - El Consejo de Ministros aprueba un nuevo decreto ley de medidas para amortiguar la inflación derivada de la guerra en Ucrania, que incluirá la prórroga de la supresión o rebaja del IVA a algunos alimentos de primera necesidad vigente desde que comenzó el año.

(Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

TURISMO RESIDENTES

Madrid - El INE publica datos sobre los viajes de los residentes en España en el primer trimestre, después de que 2022 se cerrara con 171 millones de viajes y 746 millones de noches consumidas en alojamientos turísticos, aún por debajo de los niveles que se registraban antes de la pandemia.

(Texto)

ESTADÍSTICA DEFUNCIONES

Madrid - El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica su estadística de defunciones según la causa de la muerte correspondiente al año 2022

(Texto) (Infografía)

ORGULLO 2023

Madrid - En vísperas del Día Internacional del Orgullo LGTBI, el Ministerio de Igualdad entrega los reconocimientos Arcoíris a personas y entidades comprometidas con los derechos del colectivo, entre ellos el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y diversos activistas por la ley trans.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

- Las personas no binarias, ignoradas por la ley Trans, reivindican su derecho a la "tercera casilla" en los documentos de identidad.

(Texto a las 7.00 horas. 710 palabras) (Foto) (Vídeo)

VÍCTIMAS TERRORISMO

Madrid - El Congreso de los Diputados celebra el tradicional homenaje a las víctimas del terrorismo sin la presencia de varias asociaciones, como la AVT o Covite, que un año más consideran que no pueden asistir a un acto en una institución donde EH Bildu tiene representación.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

(Inicio del acto a las 12.00 horas)

JUSTICIA HUELGA

Madrid - Los funcionarios de Justicia salen de nuevo a la calle en una manifestación convocada cuando ya ha pasado más de un mes desde que iniciaran una huelga indefinida y sin que se haya producido ningún avance en sus negociaciones con el ministerio de Justicia

(Texto) (Foto) (Vídeo)

POBREZA INFANTIL (ENTREVISTA)

Madrid - El Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, Ernesto Gasco, analiza en una entrevista con EFE las medidas de la legislatura que han evitado que casi un millón de niños cayeran en situación de exclusión, las relaciones entre los socios de gobierno y la respuesta de la Iglesia a los abusos que él sufrió en el colegio religioso donde estudiaba. Ana Rodrigo

(Texto) (Foto) (Vídeo)

INDIANA JONES (ENTREVISTA)

Madrid - Harrison Ford se mete por quinta y última vez en la piel de Indiana Jones en "El dial del destino", una historia con la que el actor ha querido enfrentarse con su personaje "a los cambios por la edad" que ha experimentado en su propia vida, según cuenta a EFE. Alicia García de Francisco

(Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

09:00h.- Palma.- GOBIERNO BALEARES.- El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, lleva a cabo las consultas con los representantes de los grupos políticos para proponer a una persona candidata a la presidenta del Gobierno de las Islas Baleares. Unidas Podemos (9:00); sa Unió de Formentera (9:30); y Més per Mallorca (10:00). (Texto)

09:30h.- Madrid.- CONSEJO MINISTROS.- Reunión de Consejo de Ministros. Palacio de la Moncloa. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:30h.- Madrid.- ESPAÑA CHILE.- El presidente del Senado, Ander Gil, recibe al presidente del Senado de Chile, Juan Antonio Coloma Palacio del Senado, Plaza de la Marina Española.

10:00h.- Madrid.- ELECCIONES GENERALES.- La presidenta de 40dB, Belén Barreiro, la DIRCOM de Gad3 María Martín y el profesor y politólogo Pablo Simón participan en una mesa de debate sobre "Continuidad o cambio político" frente a las elecciones del 23J. Campus Madrid. C/ Quintana 21. (Texto)

11:00h.- Mérida.- GOBIERNO EXTREMADURA.- La presidenta de la Asamblea de Extremadura inicia la ronda de consultas con los representantes de los grupos parlamentarios para proponer un candidato a presidir la Junta. Asamblea. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:30h.- Madrid.- RESIDENCIA ESTUDIANTES.- La reina Letizia preside la reunión del patronato de la Residencia de Estudiantes. Residencia de Estudiantes. C/ Pinar, 21-23. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- València.- SANIDAD PP.- El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, clausura un acto sectorial sobre sanidad, en el que intervendrán también el presidente del PP de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, y la vicesecretaria de Políticas Sociales y Reto Demográfico, Carmen Fúnez. Edificio Veles e Vents. La Marina de Valencia.

12:00h.- Logroño.- GOBIERNO LA RIOJA.- El Parlamento de La Rioja acoge la primera sesión del pleno de investidura que protagoniza el candidato a presidir el Gobierno regional, Gonzalo Capellán, del PP, que tiene mayoría absoluta en la Cámara. Parlamento de La Rioja. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00h.- Santa Cruz de Tenerife.- PARLAMENTO CANARIAS.- El Parlamento de Canarias celebra la sesión constitutiva de su undécima legislatura, en la que se elegirá presidenta de la Cámara a la diputada del PP por Lanzarote Ástrid Pérez. Parlamento. (Texto) (Foto)

20:30h.- Gijón.- ELECCIONES GENERALES.- El presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, participa en Gijón en un acto de precampaña para las elecciones generales del 23 de julio. Jardines del Náutico. (Texto) (Foto)

ECONOMÍA

09:00h.- Madrid.- SISTEMA PENSIONES.- El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publica el gasto en la nómina de las pensiones. (Texto)

09:00h.- Madrid.- TURISMO COYUNTURA.- El INE publica la encuesta de turismo de residentes en España (Familitur) correspondiente al primer trimestre de 2023. (Texto)

09:00h.- Madrid.- GAS NATURAL.- La patronal gasista, Sedigas, celebra su reunión anual. Teatro Real. Entrada por Plaza de Oriente. (Texto)

11:00h.- Madrid.- COMERCIO SINDICATOS.- CCOO presenta sus propuestas sobre regulación de horarios comerciales, tiempo de trabajo y negociación colectiva en el comercio. CCOO (c/ Fernández de la Hoz, 12). (Texto)

11:00h.- Madrid.- INDUSTRIA AUTOMOVIL .- El Ministro de Industria, Comercio y Turismo, Héctor Gómez, inaugura el encuentro de Sernauto. Francisco J. Riberas, presidente de SERNAUTO y Wayne Griffiths, presidente de ANFAC, protagonizarán un diálogo sobre soberanía industrial. (Texto)

11:30h.- Pamplona.- HUELGA H&M.- Trabajadoras de H&M regalan ropa en un mercadillo al cumplirse 200 días de huelga Plaza consistorial.

16:00h.- Vigo.- PAUL KRUGMAN.- El Nobel de economía Paul Krugman participa en el Vigo Global Summit que organiza Zona Franca por su 75 aniversario. Auditorio Mar de Vigo.

18:00h.- Madrid.- MINISTERIO ECONOMÍA.- La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, participa en el descubrimiento del cuadro a Elena Salgado, en la galería de retratos del Ministerio.

20:00h.- Barcelona.- PREMIOS ECONOMÍA.- El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, interviene en el acto de entrega de los Premios de la Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC), en el Centre de Convencions Internacional, en Barcelona. Asiste la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

JUSTICIA Y SEGURIDAD

09:30h.- Madrid.- JUSTICIA IA.- El presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, aborda el desafío de la inteligencia artificial en el ámbito de la abogacía en el Foro Justicia del Colegio de la Abogacía de Madrid. C/ Serrano, 9

09:30h.- Santiago de Compostela.- JUICIO ALVIA.- El juicio por el accidente del Alvia prosigue con las conclusiones de varios de los letrados personados en la causa por el accidente ferroviario que en 2013 acabó con 80 vidas y dejó a casi centenar y medio de viajeros heridos Ciudad de la Cultura. Edificio CINC. (Texto) (Foto)

09:45h.- Madrid.- POLICÍA INVESTIGACIÓN.- El director general de la Policía, Francisco Pardo, preside el acto de entrega del Premio de Investigación de la Fundación Policía Española Edificio Caixabank. Plaza de Colón, 1.

11:00h.- Madrid.- SALUD INVESTIGACIÓN.- El ministro de Sanidad, José Miñones, interviene, mediante un vídeo, en la inauguración de la jornada 'El futuro de la Innovación en Salud', organizada por Roche.

11:00h.- Madrid.- SEGURIDAD VIAL.- El director general de Tráfico, Pere Navarro, pronuncia una conferencia sobre seguridad vial organizada por la Fundación Mapfre. Paseo de Recoletos, 23 (Texto)

11:00h.- Madrid.- JUSTICIA HUELGA.- Personal laboral de la administración de Justicia de Murcia, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Baleares, Ceuta y Melilla se concentra frente al Ministerio que dirige Pilar Llop para reivindicar "condiciones de trabajo dignas". Ministerio de Justicia. (Texto)

11:00h.- Madrid.- GUARDIA CIVIL.- Los directores generales de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, y de la Fundación ONCE, José Luis Martínez, presentan la guía de pictogramas para facilitar la comunicación con personas con dificultades cognitivas. Fundación ONCE. C/ Fray Luis de León, 11.

12:00h.- Pozuelo de Alarcón (Madrid).- FUERZAS ARMADAS.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, visita el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS), en el Mando de Operaciones, en la Base de Retamares, en Pozuelo de Alarcón (Madrid).

12:00h.- Madrid.- JUSTICIA HUELGA.- Manifestación convocada por los sindicatos de justicia en el marco de la huelga de funcionarios del sector para reivindicar mejoras retributivas y de condiciones de trabajo. Desde el Ministerio de Justicia hasta el Ministerio de Hacienda. (Texto)

12:00h.- Madrid.- VÍCTIMAS TERRORISMO.- El Congreso de los Diputados celebra el tradicional homenaje a las víctimas del terrorismo. Congreso de los Diputados. (Texto)

- Declaraciones en las puertas del Congreso del portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros.

17:00h.- Madrid.- PARLAMENTO CURSO.- El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, participa en el debate sobre "Erosión institucional, derecho a una información veraz" dentro de los cursos de verano de la Universidad Rey Juan Carlos que organiza la Asociación de Periodistas Parlamentarios. Campus URJ Madrid. Calle Quintana, 21.

18:00h.- Madrid.- GUARDIA CIVIL.- Los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Defensa, Margarita Robles, presiden la toma de posesión de Leonardo Marcos como director general de la Guardia Civil. Dirección General de la Guardia Civil. C/ Guzmán el Bueno, 110. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00h.- Madrid.- SEGURIDAD NACIONAL.- El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Boñalos, preside la reunión del Comité de Situación de Seguridad Nacional. Complejo de la Moncloa.

20:00h.- Madrid.- PREMIOS DEFENSA.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, preside la XLIV edición de los Premios Ejército del Aire y del Espacio, en el Cuartel General del Aire y del Espacio, en Madrid.

SOCIEDAD

09:30h.- Vigo.- ECONOMÍA AZUL.- Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, inaugura la jornada Economía Azul y Transición Ecológica junto a Carmela Silva, presidenta de la Diputación de Pontevedra, y Abel Caballero, alcalde de Vigo. Diputación de Pontevedra en Vigo. Eduardo Chao 17, Vigo.

10:00h.- Madrid.- MAYORES INTERNET.- La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) y la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) organizará la jornada ‘Mayores en el entorno digital’. Telemático. (Texto)

10:00h.- Madrid.- EDUCACIÓN METAVERSO.- La Fundación Fad y el BBVA presentan la jornada "Metaverso en la educación. Retos y Usos", al que está prevista la asistencia de la vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño. Virtual. (Texto)

10:00h.- Madrid.- SOLIDARIDAD MEMORIA.- Manos Unidas presenta su Memoria de Actividades de 2022 que detalla su labor centrada, en buena medida, en paliar el impacto de la enorme brecha de desigualdad que condiciona la vida de millones de personas en las comunidades más empobrecidas del Sur. Asociación de la Prensa de Madrid (C/Claudio Coello, 98) (Texto)

10:00h.- Madrid.- METEOROLOGÍA GUÍA.- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) presenta una guía didáctica para divulgar la meteorología en los niños de primaria, dentro del proyecto Medina.

10:55h.- Madrid.- CONFERENCIA EPISCOPAL.- Primera jornada de la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española (CEE). Añastro, 1. (Texto)

11:00h.- Madrid.- ESTADÍSTICA DEFUNCIONES.- El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica su estadística de defunciones según la causa de la muerte correspondiente al año 2022. (Texto) (Infografía)

11:00h.- València.- MEMORIA DEMOCRÁTICA.- Un total de 38 organizaciones representativas de la Memoria Democrática, movimiento feminista, sindicales, de cooperación o de ayuda a refugiados presentan la concentración que celebrarán el 30 de junio en València bajo el lema "En Memoria Democrática ni un paso atrás". Sociedad Coral El Micalet, c/. Guillem de Castro, 73. (Texto)

11:00h.- Ibiza.- LAGARTIJA CONSERVACIÓN.- Presentación de una nueva iniciativa para ayudar a proteger la lagartija pitiusa mediante la instalación de santuarios en zonas ajardinadas de un medio centenar de hoteles. Hotel AluaSoul en Es Canar.

11:30h.- Madrid.- UNIVERSIDAD COMPLUTENSE.- Toma de posesión de Joaquín Goyache como rector de la UCM, en un acto al que asiste la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Paraninfo de la Universidad Complutense de Madrid. Calle San Bernardo, 49. (Texto) (Foto)

12:00h.- Madrid.- RESERVA AGUA.- Ministerio para la Transición Ecológica informa del estado de los embalses y la reserva hídrica en España. (Texto)

12:00h.- Madrid.- CRISIS CLIMÁTICA.- SUMAR organiza un encuentro con Yolanda Díaz, Ernest Urtasun, jóvenes, científicos, personas trabajadoras, AMPAs y otros colectivos para hablar de manera distendida sobre las olas de calor y sus diferentes afectaciones a nuestra vida cotidiana. En Nave María (Tr.ª Bellver, 2) (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:30h.- Oviedo.- MINISTRA EDUCACIÓN.- La ministra de Educación, Pilar Alegría, interviene en la jornada de clausura del Curso PROA+ 2022-23, en el Auditorio Príncipe Felipe. Atiende a los medios de comunicación.

16:45h.- Jaén.- UNIVERSIDAD JAÉN.- El ministro de Universidades, Joan Subirats, Se reúne con el equipo de Gobierno de la Universidad de Jaén (UJA), en el Campus Las Lagunillas, en la Universidad de Jaén.

19:00h.- Madrid.- ORGULLO 2023.- El Ministerio de Igualdad entrega los reconocimientos Arcoíris a personas y entidades que han destacado por su labor en favor del colectivo LGTBI. Jardín Botánico. (Texto)

20:00h.- Madrid.- SEGURIDAD VIAL.- Acto de entrega del XX Premio Periodístico de Seguridad Vial de la Fundación Línea Directa. Estación Gran Teatro Príncipe Pío y en streaming en la web de la Fundación Línea Directa y en Twitter a través del hashtag #premioperiodistico

CULTURA Y TENDENCIAS

09:15h.- Madrid.- CULTURA ELECCIONES.- Debate electoral sobre políticas culturales "La papeleta de la Cultura". Ateneo de Madrid (Texto)

10:15h.- València.- ARQUITECTURA BOFILL.- Inauguración de la torre Ikon, el último rascacielos diseñado por el arquitecto Ricardo Bofill, que con sus más de 110 metros de altura y 30 plantas, constituye el edificio residencial más alto de València. Edificio Ikon, avda. Cortes Valencianas, 26. (Texto)

11:00h.- Barcelona.- GREC FESTIVAL.- Cesc Casadesús, director del Grec Festival de Barcelona, presenta el espectáculo inaugural del festival, "The Pulse", junto a Darcy Grant, director de la compañía australiana de circo contemporáneo Gravity & Other Myths. Palau de la Virreina. Espai Lab. La Rambla, 99. (Texto)

11:00h.- Madrid.- AUDIOVISUAL INFORME.- El Observatorio de la Diversidad en los Medios Audiovisuales (ODA) presenta su cuarto informe sobre la imagen que se proyecta de las personas LGBTIQA+, racializadas y con discapacidad en los medios audiovisuales españoles. c/Calatrava, 31. (Texto)

11:00h.- Madrid.- EXPOSICIÓN CINE.- "Top Secret. Cine y espionaje" es el título de la exposición que Caixaforum ha organizado junto a la Cinemateque francesa y que explora los vínculos entre el oficio de actores y de espías, muestra que se presenta hoy y que se podrá visitar del 28 de junio al 22 de octubre. CaixaForum Madrid. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Barcelona.- FOTOGRAFÍA EXPOSICIÓN.- La Fundación Foto Colectania presenta la exposición "Albarrán Cabrera. Lo indestructible", la primera monográfica de la pareja artística formada por Ángel Albarrán y Anna Cabrera. Fundación Foto Colectania. Pg. Picasso 14. (Texto) (Foto)

12:30h.- Madrid.- TEATRO ZARZUELA.- Rueda de prensa de presentación de la próxima directora del Teatro de la Zarzuela, Isamay Benavente. Ambigú del Teatro de la Zarzuela; acceso por la entrada principal (Plazuela de Teresa Berganza / Jovellanos 4) (Texto)

12:30h.- Sevilla.- PREMIO ATENEO.- El Ateneo de Sevilla dará a conocer a los finalistas del LV Premio de Novela Ateneo de Sevilla y el XVIII de Novela Ateneo Joven. calle Orfila, 7.

13:00h.- Barcelona.- LITERATURA FESTIVAL.- María Oruña, Blue Jeans, Megan Maxwell y Alice Kellen participan en el arranque del Booket Fest, festival del sello Booket del Grupo Planeta Hotel Gallery c/Rosselló 249. (Texto)

13:13h.- Barcelona.- PREMIOS ÓPERA.- Ceremonia de entrega de los Premios ÓPERA ACTUAL 2023 Sala Montserrat Caballé del Círculo del Liceo. (Texto)

19:00h.- Bilbao.- BBK LIVE.- Presentación del programa completo y principales novedades de la nueva edición del festival Bilbao BBK Live, que se celebrará los días 6, 7 y 8 de julio. Restaurante Lasai (Printzipe Kalea).

19:40h.- PREMIO CULTURA.- Entrega de los II Premios Archiletras de la Lengua. Casa de América.

EFE

lss/jlp

Redacción EFE Nacional

(34)913 46 71 86

Puede escribir a nacional@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245