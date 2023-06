Rodríguez, Castroviejo y Fraile y el colombiano Bernal en el Ineos del Tour de Francia

Redacción deportes, 26 jun. Los españoles Carlos Rodríguez, Jonathan Castroviejo y Omar Fraile y los colombianos Egan Berna y Daniel Felipe Martínez han sido incluidos en el "ocho" del Ineos Grenadiers para el Tour de Francia que comienza el próximo sábado en Bilbao.

La escuadra británica ha anunciado un equipo compuesto por Egan Bernal, Jonathan Castroviejo, Omar Fraile, Michal Kwiatkowski, Daniel Martínez, Tom Pidcock, Carlos Rodríguez y Ben Turner.

Rod Ellingworth, subdirector del equipo, explicó la inclusión de Egan Bernal, recuperado de su grave lesión sufrida en enero de 2022.

"Todo el equipo está realmente emocionado por Egan. Su recuperación es una demostración de su carácter y resiliencia, y del extraordinario esfuerzo que ha puesto durante los últimos 18 meses. Por supuesto, como ganador anterior, aporta una visión invaluable y una actitud ganadora al grupo. Su valor y determinación resumen lo que somos como equipo, y todos nuestros ciclistas se beneficiarán de su experiencia en el Tour".

Por su parte, Egan Bernal, ganador del Tour 2019, se mostró emocionado por su regreso a la "Grande Boucle".

"Volver al Tour siempre ha sido un objetivo importante para mí. Estoy muy emocionado de poder volver a vivir cada kilómetro de esta carrera. Ser parte del equipo del Tour de este año me asegura que estoy en camino de volver a mi mejor nivel", señaló el corredor de Cundinamarca.

"Una ocasión", dijo Bernal, "para mostrar mi gratitud y compromiso con el equipo que me apoyó continuamente en todo momento, para agradecer a cada persona que me ha ayudado, desde las enfermeras que me cuidaron en el hospital, los médicos, mis amigos, familia y compañeros del Ineos". EFE

