Meritxell Batet abre este lunes una nueva edición de Cursos de Verano de la URJC

Madrid, 26 jun. La presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, abre este lunes una nueva edición de los cursos de verano de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), que se celebrará hasta al 7 de julio y será, de nuevo, gratuita y presencial, aunque algunos cursos también se retransmitirán on line.

En concreto, Batet será la encargada de presentar este lunes el curso 'Elecciones, gobernabilidad y desinformación', en el que también participarán, entre otros, el presidente del senado, Ander Gil, y el politólogo Pablo Simón, ha señalado la universidad en una nota.

Este curso, organizado por la Asociación de Periodistas Parlamentarios, consta de tres jornadas y se impartirá en la sede de la universidad de la calle Quintana, en Madrid.

Aunque varios de los cursos arrancarán por la mañana, la ceremonia de inauguración de esta edición se celebrará este lunes, a las 19:30 horas, en el salón de actos del campus de Madrid con la nadadora paralímpica y Premio Princesa de Asturias de los Deportes Teresa Perales como madrina de este año.

Junto a la nadadora, que será la encargada de pronunciar la conferencia de apertura de los cursos, estarán el rector de la URJC, Javier Ramos, y otras autoridades académicas.

De forma paralela, en Aranjuez, comenzará otro curso "muy pegado a la actualidad": 'Human-centred Artificial Intelligence: How to avoid the Turing Trap?' que explora los fundamentos teóricos y las aplicaciones prácticas que ofrece la inteligencia artificial, junto con sus limitaciones éticas y legales.

También en Aranjuez se desarrollará el curso 'Conflictos y Rivalidades Estratégicas en Oriente Medio, Mediterráneo y África, en la Nueva Dinámica de Seguridad', dedicado al análisis de los principales desafíos a los que se enfrentan estos territorios y sus implicaciones en la seguridad global.

Este último curso contará con la presencia de destacados expertos internacionales en geopolítica, como el exministro de Asuntos Exteriores Miguel Angel Moratinos, Alto Representante de Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones, o Malek Eid Otalla Taw, embajador de la Liga Arabe.

El medio ambiente también tendrá un lugar destacado en la programación de este verano con el seminario 'Agenda 2030: Seguridad Ambiental, Naturaleza y Desarrollo Sostenible en la Sociedad Internacional', que abordará, desde el ámbito de las Ciencias Jurídicas y las Humanidades, los principales retos y objetivos del plan de ruta marcado por la ONU.

Por otro lado, 'El futuro de la energía' contará con la participación de más de treinta ponentes que debatirán sobre las alternativas a los combustibles fósiles y explicarán las líneas estratégicas que está siguiendo España en la lucha contra el cambio climático.

El curso 'Transición hacía una economía circular: retos y oportunidades en la gestión de residuos' también analizará los cambios que se requieren en los sistemas de producción y consumo para afrontar un modelo económico más eficiente y ecológico.

La historia y la religión también tendrán su espacio con el curso 'Liderando desde la contemplación de la Edad Media a la Modernidad', que pretende ser un recorrido por la vida y obra de las religiosas españolas que encontraron en la mística y la vida contemplativa un espacio para desarrollar sus talentos intelectuales.

Sin sus nombres, la historia de España estaría incompleta, por lo que la universidad se ha propuesto recuperar y poner en valor el trabajo y legado de estas mujeres.

Por último, la moda será la protagonista del monográfico 'La chaqueta sastre masculina y femenina: trazado de patrones e industrialización', donde los alumnos aprenderán a elaborar patrones para la confección de esta prenda icónica y atemporal, imprescindible en cualquier fondo de armario. EFE

