Lunes 26 de junio de 2023

Madrid. El español Carlos Alcaraz, que el domingo ganó en el torneo de Queen's, en Londres, su primer título sobre hierba, regresa este lunes al puesto de número uno del mundo, que le arrebató el serbio Novak Djokovic tras el de Roland Garros.

- Copa Libertadores. Previas de los partidos Athletico (Bra)-Alianza Lima (Per), Libertad (Par)-Atlético-MG (Bra), Atl. Nacional (Col)-Patronato (Arg), Fluminense (Bra)-Sporting Cristal (Per), Olimpia (Par)-Melgar (Per), River Plate (Arg)-The Strongest (Bol).

- Copa Sudamericana. Previas de los partidos Palestino (Chi)-Fortaleza (Bra), San Lorenzo (Arg)-Estudiantes M. (Ven), Sao Paulo (Bra)-Tigre (Arg), Tolima (Col)-Puerto Cabello (Ven).

- Copa de Oro de la CONCACAF, en EEUU y Canadá (hasta 17).

- Argentina: Belgrano-Banfield.

- Chile: Deportes Iquique-Arica.

- Bolivia: Independiente Petrolero-Guabirá.

- Brasil: Vasco-Cuiabá.

- Perú: Cusco-UTC.

- Análisis del Mundial tras disputarse el TT Assen. Información de Juan Antonio Lladós.

- Juegos Centroamericanos y del Caribe, en San Salvador y Santo Domingo (hasta 8).

- Clasificaciones WTA y ATP.

- Torneo ATP 250 sobre hierba de Mallorca (hasta 1).

- Torneo WTA 250 sobre hierba de Bad Homburg (Alemania) (hasta 1).

- Torneo ATP 250 y WTA 500 sobre hierba de Eastbourne (Reino Unido) (hasta 1).

