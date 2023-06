El “viaje inolvidable” de Lato en el Valencia, casi dos décadas y una declaración de amor

Valencia, 26 jun. El lateral Toni Lato deja el Valencia tras casi dos décadas en el club de Mestalla, un “viaje inolvidable” como él mismo calificó en una carta en la que hizo una nueva declaración de amor al club y sin ninguna referencia a los actuales dirigentes del club.

Lato llegó a las categorías inferiores del Valencia con siete años y deja el club con 25 años. “Desde que era un niño, he estado ligado a este club que tanto amo. Este club es mi casa, mi familia futbolística. Ha sido un viaje inolvidable, lleno de momentos increíbles”, señaló en redes sociales el jugador, que apunta que “cada paso ha sido un sueño hecho realidad”.

El lateral se estrenó en categoría benjamín con el Valencia y ha completado seis campañas en el primer equipo de la entidad. El jugador acababa contrato el 30 de junio y, tras rechazar una oferta de renovación que desde su entorno se calificó como ridícula, tiene cerrado un acuerdo con el Mallorca.

“Jugar en Mestalla ha sido un sueño hecho realidad para mí. Sentir el apoyo de la afición en cada partido y el rugir de las gradas ha sido algo mágico. Además, tener la oportunidad de levantar la Copa del Rey en 2019, ante el FC Barcelona fue un logro increíble y el resultado del esfuerzo y dedicación de todo el equipo. El recuerdo de aquel día perdurará en mi memoria y en el corazón de todos los valencianistas”, afirmó en su misiva.

“Ser el capitán del Valencia CF ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Representar a este club y a mis compañeros en el campo ha sido un honor y una responsabilidad que he llevado con orgullo. Ha sido un sueño hecho realidad”, añadió.

En su adiós agradece a compañeros de equipo, entrenadores, cuerpo técnico y todos los empleados del club que le han ayudado en este tiempo. También a su familia y amigos y a la afición de Mestalla.

“Gracias por hacerme sentir parte de algo especial, por brindarme vuestro cariño y por ser el motor que impulsa al Valencia CF. Siempre llevaré vuestro espíritu conmigo, en cada partido que juegue, en cada paso que dé", afirma.

Hoy me despido, pero sé que esta historia no acaba aquí. El Valencia CF siempre estará en mi corazón y sé que el club seguirá brillando en el futuro. ¡Gràcies per tot, Amunt! ¡Ha sido un viaje inolvidable!”, concluye. EFE

