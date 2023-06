Daniel Gordo quiere recuperar el espacio perdido del Ademar

León, 26 jun. El técnico Daniel Gordo quiere "recuperar el espacio perdido" por el Abanca Ademar desde sus señas de identidad y "logrando los números que permitan mejorar el rendimiento", señaló en declaraciones a EFE tras confirmarse su fichaje por el equipo leonés para las dos próximas temporadas, con opción a una tercera.

En este sentido recalcó que "Ademar es un grande de Europa y así está reconocido, independientemente de no ganarse la plaza las dos últimas temporadas y sostiene que intentar aspirar a estar de nuevo en ese lugar que le corresponde".

Gordo reconoció que su vuelta al conjunto ademarista ocho años después de haberlo dirigido, en su peor época -sobre todo económica- durante dos temporadas, supone "una gran alegría y una gran suerte, pero con el sabor agridulce de hacerlo por las circunstancias del problema de un amigo como Manolo -Cadenas- que ha tenido que apartarse, al menos temporalmente".

El entrenador vallisoletano insistió en que vuelve a la que considera su casa, ya que además de haber dirigido al primer equipo, logró varios títulos con sus equipos de cantera a los que dirigió durante una década en diferentes categorías.

Sin querer entrar en comparaciones con respecto a su primera etapa en León con la que vivirá ahora, se ve como un técnico que ha podido vivir otras experiencias "enriquecedoras" y que le han llenado plenamente como entrenador", aseguró, después de haber dirigido al Kindill en Islas Feroe, BM Nava, la selección de Brasil, Meshkov Brest bieolorruso o Al Ahly egipcio.

"En los últimos años no he parado de seguir al Ademar y estar en permanente contacto con el club y su gente, pero en su momento seguí mi camino y ahora se han dado las circunstancias para esta vuelta donde siempre he intentado mantener el máximo respeto a Manolo", precisó.

Sin resentimientos por su anterior experiencia e intentando iniciar una nueva etapa se encuentra a una plantilla ya prácticamente confeccionada en su totalidad por su antecesor y que considera "de gran nivel, extraordinaria y con capacidad para poder competir contra los rivales directos", aseguró.

Sin embargo, ha dejado abierta la posibilidad a que pudiera llegar algún último refuerzo o "retoque", según ha indicado, a pesar de ser consciente de las circunstancias presupuestarias del club que antepondrá para no poner en entredicho, recalcó, "la viabilidad de la entidad, como siempre he hecho".

En su equipo de trabajo contará con el anterior ayudante de Manolo Cadenas, Luis Puertas, pero también con su compañero en las últimas experiencias en el banquillo, Raúl García, para componer un grupo "que pueda cubrir todas las necesidades y llene el vacío que pueda dejar Cadenas".

Del técnico de Valdevimbre ha agradecido la labor realizada en la confección del nuevo plantel "intentando nacionalizar el equipo con jugadores que conocen la liga y mejorando un aspecto como el rendimiento defensivo con un jugador como Popovic, que puede ser una de las sensaciones del campeonato".

En todo caso, insistió en la necesidad de que algunos jugadores "tengan que dar un paso adelante y mejorar su rendimiento individual", sin descartar el papel que puedan desempeñar los jóvenes y la cantera, que tuvieron importancia durante su primera etapa en León dando oportunidades a jugadores como Mario López o Rodrigo Pérez.

En este sentido lamentó la lesión de gravedad del internacional júnior Álex Lodos que, según él, estaba llamado, tras cumplir con nota su cesión la última campaña en Viveros Herol Nava, a desempeñar una labor de "complemento ideal, tanto para la defensa, como para el ataque" y que no estará recuperado al menos hasta 2024. EFE

