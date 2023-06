Trias no vería mal investir a Feijóo si no pacta con Vox y si no va contra el catalán

Barcelona, 25 jun. El líder del grupo de JxCat en el Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Trias, afirma que él no se negaría a negociar la investidura del candidato del PP en las próximas elecciones generales del 23J, Alberto Núñez Feijóo, si no pacta con Vox y siempre y cuando se comprometa a "respetar" la lengua catalana.

Trias se posiciona sobre las elecciones del 23J y la posterior investidura en una entrevista que publica el diario Ara en la que afirma que él no negociaría con un PP que se alíe con Vox, pero si el primero va en solitario "yo no me negaría a hacer una negociación seria, siempre que estén dispuestos a reconocernos".

"Sí el señor Núñez Feijóo se cree que aquí hacemos apartheid lingüístico no tengo nada que negociar con él, porque una persona que quiere ser presidente de España no puede hacer política anticatalana", subraya Xavier Trias.

Trias, que ganó las elecciones municipales en Barcelona pero no ha podido volver a ser alcalde porque una votación in extremis de PSC, los comunes y el PP por el candidato socialista Jaume Collboni lo impidió, señala sobre la investidura posterior a las elecciones del 23J que no hay que investir a Sánchez o Feijóo "a cambio de nada".

Entiende, en este sentido, que podría negociarse "una cosa muy importante: la lengua" puesto que "no podemos apoyar a ningún partido del Estado que continúe con la guerra contra el catalán".

Trias se pregunta cuál puede ser "el encaje" de Cataluña en España y recuerda que "el PP y los socialistas cuando discuten el cupo vasco votan a favor con el PNV, cosa que me parece bien, pero en cambio aquí no tienen ninguna propuesta para que tengamos una situación económica con un mínimo de lógica".

Sobre la disyuntiva entre negociar dicho "encaje" o como proponen otros sectores de su partido, Junts, de aplicar el 1-O e ir a Madrid a "bloquear", Trias afirma: "en la vida hay que negociar siempre, incluso para aprobar un referéndum necesitas negociar" y añade: "yo soy partidario de que haya otro referéndum, pero se tiene que negociar". EFE

