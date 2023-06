Méndez: Meesseman sabe lo que va a pasar un segundo antes, hemos de bajar su rendimiento

Redacción deportes, 25 jun. El seleccionador español Miguel Méndez aseguró que Emma Meesseman, la estrella de la selección belga con la que disputan este domingo la final del Eurobasket, puede anticipar lo que va a pasar en la pista y que esa es una de sus grandes virtudes a la que tendrán que hacer frente con el objetivo de bajar su rendimiento.

“Es una jugadora capaz de hacer muchas cosas, es capaz de anotar pero tiene algo que le hace jugar un segundo antes que todas las demás. Ella sabe lo que va a pasar un segundo antes y lleva muchos años a muy buen nivel”, señaló en declaraciones a los medios.

“Nacho Martínez (uno de los técnicos de la selección) y yo hemos compartido cuatro años equipos con ella, la conocemos muy bien, tiene pocas lagunas pero alguna tiene e intentaremos bajarle de su rendimiento, que no sea de estrella y sea menor. Esa puede ser una de las claves”, añadió.

Méndez destacó que si los cuatro semifinalistas han sido los equipos que mejor han jugado en este torneo, Bélgica es la única selección “que llega con todas”. “Es un gran equipo pero no esperábamos menos. Llegar al último día y jugar contra un rival que no se lo mereciese no entraba en nuestros cálculos”, afirmó.

“Bélgica tiene una generación que recuerda mucho a nuestras generaciones anteriores, de edades muy parecidas y que llevan muchos años jugando juntas y con una súper estrella como es Emma Meesseman”, concluyó. EFE

