Masiá: "Es una victoria muy importante para el campeonato y mi confianza"

Assen (Países Bajos), 25 jun. El español Jaume Masiá (Honda), que consiguió su primera victoria de la temporada en el Gran Premio de los Países Bajos de Moto3, afirmó tras la misma que "es una victoria muy importante para el campeonato" y sobre todo para "reafirmar" su "confianza con el equipo".

Sobre las adversidades del líder del mundial, Daniel Holgado, el vencedor en Assen dijo que le pareció "verlo solo en una imagen, en la pantalla", y ha supuesto "que se había caído". "He conseguido que no me afectara y ni se me ha pasado por la cabeza, pero luego he olvidado que se había caído y he hecho mi carrera", destacó.

Al recordar la última vuelta, Masiá explicó: "Estaba intentando tapar un pelín los huecos y no era fácil rodar delante, porque en las rápidas el viento hacía que la moto se fuera siempre hacia fuera y se cerrara la parte de delante".

"Cuando he escuchado a Ayumu -Sasaki-, he pensado que seguramente sólo sería uno el que me pasase, y luego sabía que yo tenía un paso más frenando, y he querido tener la oportunidad de ganar. Lo he visto, lo he intentado y no he dudado", aseveró Masiá.

Jaume Masiá dijo haber estado "un poquito pendiente de Muñoz, el único piloto que parece ser que achaca sus acciones a que quiere ganar, pero cada uno que piense lo que quiera, aunque parece que hay que tener ojos detrás y controlar lo que puede pasar, porque no todo depende de uno mismo y no puedes estar pensando mucho en estas cosas". EFE

JLL/og