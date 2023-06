Márquez, abatido, reconoce que "no se puede ocultar la realidad"

Assen (Países Bajos), 25 jun. El español Marc Márquez (Honda RC 213 V), que no pudo disputar el Gran Premio de los Países Bajos de MotoGP al ser declarado "no apto" tras sufrir el desplazamiento del hueso de la costilla que se fracturó durante una de las caídas de este fin de semana, ha reconocido que "no se puede ocultar la realidad".

"Como yo no ocultaba la realidad cuando estaba lesionado y decía que con esa moto se podía hacer un poco más pero yo estaba con limitaciones, se ha ido viendo que todos estos años han pasado grandísimos pilotos por el equipo como Pedrosa, Lorenzo, mi hermano Álex, Pol, Mir… y ninguno ha conseguido los resultados esperados", recordó Márquez.

"Y es ahí donde se tiene que valorar el porqué. Y el porqué es uno. Mi trabajo dentro del equipo es intentar seguir trabajando para aportar la máxima información y de esta manera sacar el máximo de cada situación", insistió el ocho veces campeón del mundo de motociclismo.

"Este año llegué a Portimao en una de mis mejores pretemporadas, una de las más estables que había tenido en todos los aspectos, y es ahí cuando me sentía tan fuerte e intentaba obviar esa realidad y luchar contra un muro. Y es lo que hice", comentó Márquez.

"Empecé con muchas ganas, asumí muchos riesgos y ahí han venido muchas caídas, en apenas cuatro meses he tenido muchas lesiones y este mes y medio me viene como anillo al dedo. Necesito parar, rehacerme físicamente, también mentalmente, porque estoy en uno de los peores momentos de mi carrera deportiva, sacando la lesión", aseguró.

"Ayuda mucho que estoy en uno de mis mejores momentos a nivel personal y eso es lo que me está salvando. Es lo único a lo que me agarro para darle la vuelta a esta situación, para seguir trabajando con mi gente, con los míos, con mi familia, mi hermano, mi pareja, mi mánager… para llegar a Silverstone con el mismo compromiso que tenía en Portimao, pero el enfoque será un poco diferente para intentar que la segunda mitad de temporada sea más estable y no tan de picos", reconoció.

"Yo como piloto me cierro en seguir dando mi ciento por ciento en pista. En unos circuitos irá mejor la moto y en otros peor, pero yo seguiré dando mi ciento por ciento, lo he dado siempre este año, y venir a Assen era una muestra de compromiso con el equipo, pero es verdad que por equis razones desde 2020 nadie ha conseguido los resultados que se deberían conseguir con un proyecto de este calibre y es ahí donde se tiene que replantear la situación y ver qué pasa en un futuro", dijo Márquez sobre la situación del fabricante japonés Honda para el que corre.

De su futuro aclaró que "tiene que pasar el tiempo".

"Una de las cosas que siempre me han enseñado es a no tomar decisiones ni decir cosas en caliente, necesito estas vacaciones, necesito estar en casa tranquilo, pensar, reflexionar y en Silverstone volver a subir a la moto y ver si cambia o no la situación".

"Todos los pilotos Honda estamos lesionados y está claro que si estás en este proyecto tienes que afrontar las carreras de un modo diferente, no pensando en que porque es Honda se tiene que ganar, cuando esté listo el proyecto se ganará, pero ahora no está listo para ganar e incluso ni para acabar entre los diez primeros, tienes que asumir demasiados riesgos", señaló sin dudar Márquez.

"Es un asunto delicado que no tiene que decidir un piloto, evidentemente me preocupo por el proyecto y he tenido reuniones hablando de esto, como la que hice en Austria el año pasado, pero el piloto lo valora con reacción, con piezas a probar", insistió Márquez.

"Ayer, por ejemplo, corrí con la misma moto que en Portimao -primera carrera de la temporada-, porque han ido llegando cositas que no han funcionado y es ahí donde las personas con la responsabilidad sobre ello tiene que tomar decisiones. El piloto suficiente faena tiene para dar el ciento por ciento en pista y aportar la información, pero hay cosas que no están en nuestras manos", recordó Marc Márquez. EFE

