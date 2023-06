Marc Márquez explica en un "tuit" su decisión de no correr

Assen (Países Bajos), 25 jun. El español Marc Márquez (Honda RC 213 V), que ha sido declarado "no apto" para el Gran Premio de los Países Bajos, ha decidido explicar su situación mediante un "tuit" en el que asegura que se levantó con muchas molestias y dolor, motivo por el que decidió no correr la carrera neerlandesa.

"Hola a todos, como sabéis, no he llegado a Assen al ciento por ciento físicamente, además del esguince y de la fractura del dedo, esta semana en Madrid vieron que había una costilla fracturada que me ha estado produciendo mucho dolor", explica en su cuenta de las redes sociales Márquez.

"Esta mañana me he levantado con mucho dolor y, tras una revisión con el equipo médico, hemos decidido no correr hoy para evitar que empeore y así poder recuperarse las siguientes semanas. Muchas gracias a todos por vuestro apoyo", finaliza el piloto de Honda. EFE

JLL/ea