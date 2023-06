Eva Navarro, una temporada más con el Atlético de Madrid

Madrid, 25 jun. La extremo internacional Eva Navarro ha llegado a un acuerdo con el Atlético de Madrid para renovar su contrato hasta el 30 de junio de 2024, informó el club rojiblanco este domingo en un comunicado.

Navarro, nacida en Yecla (Murcia) el 27 de enero de 2001, se incorporó al Atlético la pasada campaña procedente del Levante y debutó con el equipo madrileño el 4 de diciembre tras recuperarse de una lesión de rodilla que le tuvo de baja desde 2021.

La jugadora murciana ha participado en 23 encuentros oficiales con el Atlético de Madrid, en los que ha conseguido siete goles y ha vuelto a ser convocada para la selección nacional por Jorge Vilda. De hecho, está concentrada con el equipo español que prepara su participación para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda.

“Estoy muy contenta de poder estar un año más en este club, con este escudo. para mí ha sido una temporada muy bonita, después de llegar lesionada y ayudar al equipo como he podido ayudar al equipo, la verdad es que solo puedo estar muy contenta”, comentó en declaraciones distribuidas por el club.

"Cuando llegué a este club me propuse devolverle toda la confianza que ellos me habían demostrado. He competido cinco meses y se me ha pasado volando y estoy deseando que empiece ya la próxima temporada”, indicó Eva Navarro, quien insistió que la próxima va a ser una campaña "bastante complicada" porque tienen "muchas competiciones y la liga de primera división se ha puesto cada vez más difícil", pero aseguró que van "a trabajar para ello".

"Llegué a este equipo con muchísima ilusión de levantar títulos y al final ha acabado la temporada como ha acabado, levantando el título, llevándonos la Copa de la Reina que todas lo deseabamos y estoy muy orgullosa", agregó. EFE

jap/jl