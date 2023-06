El Inter Miami, en caída libre; LAFC y Cincinnati pierden pero siguen líderes

Chicago (EE.UU.), 24 jun. El Inter Miami sigue sin ver la luz. A la espera de la llegada del argentino Lionel Messi y del español Sergi Busquets, el equipo de Florida fue arrollado 1-4 este sábado por el Philadelphia Union y se quedó colista en el Este tras siete derrotas consecutivas, en una jornada de la MLS en la que también cayeron el Los Ángeles FC y el Cincinnati, pero pudieron mantenerse líderes de sus respectivas conferencias.

El contundente 4-0 de los New York Red Bulls al Atlanta United del argentino Thiago Almada y el 3-0 del Austin en el derbi texano contra el Houston Dynamo del mexicano Héctor Herrera también destacaron en una jornada de la MLS en la que muchos clubes no pudieron contar con jugadores claves, convocados con sus respectivas selecciones para la Copa de Oro.

La nueva edición de este torneo arrancó en el Soldier Field con un empate 1-1 entre la selección de Estados Unidos y la de Jamaica. Brandon Vázquez salvó un punto para los estadounidenses, aunque su equipo, el Cincinnati, le echó de menos y fue arrollado 3-0 por el DC United de Wayne Rooney.

EL INTER MIAMI, EN CRISIS PROFUNDA

No consigue levantarse el Inter Miami. Tanto Messi como Busquets, cuyo fichaje fue anunciado este viernes, no podrán debutar con el equipo antes del 5 de julio, cuando abra la sesión de mercado veraniego de la MLS, y es muy probable que su estreno no se produzca antes del 21 de julio en el partido de la Leagues Cup contra el Cruz Azul.

El club del que el británico David Beckham es copropietario vive momentos de gran entusiasmo fuera del campo, pero en el terreno de juego su fútbol está muy lejos de ser competitivo.

En su visita al Philadelphia Union, que el año pasado perdió la final contra el Los Ángeles FC, el Inter Miami fue superado por completo y volvió a dar una muy pobre imagen defensiva.

Los goles del noruego Jakob Glesnes, el argentino Julián Carranza, el alemán Leon Flach y un tanto en propia meta del hondureño David Ruiz tumbaron a un Inter Miami que solo ganó cinco de sus 18 partidos del año.

EL DC UNITED DE ROONEY TUMBA AL CINCINNATI

La sorpresa en el Este llegó en el Audi Stadium de Washington, donde el DC United de Wayne Rooney arrolló 3-0 al Cincinnati, el sólido líder de la conferencia.

Sin el defensa Matt Miazga, que jugó en Chicago el primer partido de la Copa de Oro con Estados Unidos, Cincinnati sucumbió ante los goles del portugués Pedro Santos, el irlandés Derrick Williams y del colombiano Cristian Dajome, todos en la primera mitad.

No aprovechó esa derrota el Nashville, que cayó 0-2 contra el Columbus Crew y fue superado en la tabla por el New England Revolution, que ganó 2-1 al Toronto.

Además, los New York Red Bulls aplastaron 4-0 al Atlanta United del argentino Thiago Almada, que regresó tras la concentración con la selección Albiceleste.

SAINT LOUIS Y LAFC LIDERAN EL OESTE

En el Oeste, el Saint Louis se repuso tras sumar un solo punto en cuatro partidos y, con su victoria por 2-1 contra el San José Earthquakes, recuperó el liderato momentáneo empatado con el LAFC, ambos con 32 puntos.

A los angelinos no les bastó con el sexto gol del año del mexicano Carlos Vela y cayeron 2-3 en casa contra los Vancouver Whitecaps.

Fue la segunda derrota del curso en casa para el LAFC, que llegaba a esta cita tras dos triunfos consecutivos.

Eso sí, pese a la derrota, el LAFC vio como los Seattle Sounders no pasaron del 0-0 en casa contra el Orlando City y se quedaron a tres puntos en la tabla.

Además, el Houston Dynamo fue arrollado 3-0 por el Austin en un derbi texano, con gol incluido del costarricense Julio Cascante, y se quedó cuarto, a cinco puntos de los angelinos.