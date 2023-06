Bagnaia: "Tenía miedo por el ritmo de carrera, pensé que iba lento"

Assen (Países Bajos), 25 jun. "Tenía miedo del ritmo porque sentía que iba demasiado lento en las primeras vueltas, pero luego vi que era la misma situación para todos", dijo tras la carrera el italiano Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP23), vencedor del Gran Premio de los Países Bajos de MotoGP.

"Hizo mucho calor, condiciones muy difíciles para los neumáticos y traté de bajar el ritmo, vuelta a vuelta, y cuando ya tenía nueve décimas de diferencia mantuve esa velocidad porque era difícil ir más rápido. Esta es la mejor situación posible para afrontar el parón veraniego", reconoció el líder del mundial de MotoGP.

"Intenté muy pronto adelantar a Binder porque cuando vas detrás de alguien tienes dificultades por la subida de la presión y el neumático delantero era demasiado blando, así que fui empujando, y cuando vi que Bezzecchi estaba segundo y recortó tres décimas, me puse a apretar otra vez y tratar de controlar la distancia". explicó Bagnaia.

Al final de la carrera, reconoció: "No tenía una ventaja tan grande y me preocupaba que me alcanzase Bezzecchi, pero también sabía que él tendría una situación difícil a la hora de empujar con los neumáticos, porque era muy complicado para todos".

Y recordó "Pecco" Bagnaia: "Los fines de semana en Sachsenring y en éste no los hemos comenzado de la mejor manera posible, no teníamos las mejores sensaciones, pero hemos ido forzando y en esta carrera sprint vi algo que mi moto no conseguía hacer, porque me costaba mucho inclinar y tener un mejor giro, así que probamos algo por la mañana que me ha ayudado, y lo mismo en Sachsenring".

"Ahora será un descanso muy merecido, pero también tendremos que trabajar duro para mejorar para la segunda parte del campeonato y no voy a irme fuera de vacaciones, pues tengo la suerte de vivir junto al mar, por lo que no voy a hacer nada especial", explicó el líder del mundial de MotoGP. EFE

JLL/og