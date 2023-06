Ayuso insta a Guardiola a lograr un pacto con Vox: "Sería una gran pérdida no conseguirlo"

Madrid, 25 jun. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha instado a la candidata del PP en Extremadura, María Guardiola, ha alcanzar un pacto con Vox, porque, de no lograrlo, "sería una gran pérdida", al igual que ha afirmado que supondría "perder una oportunidad única en Extremadura".

Así lo ha señalado en una entrevista publicada en el periódico "El Mundo" en la que ha insistido en que ella es partidaria de "no darle al sanchismo ni un minuto más de oxígeno ni abandonar a los españoles en manos de gobiernos que sólo han creado redes clientelares para perpetuarse en el poder".

"Creo que hay que pensar si no es necesario un cambio en una región donde no llegan los trenes, se van los jóvenes y se ha creado un régimen clientelar y cortijero durante décadas como en Andalucía", ha reiterado la presidenta madrileña, que estrena una holgada mayoría absoluta tras los comicios del 28M.

Guardiola marca como una línea roja la posición de Vox respecto a la violencia machista, al ser preguntada sobre esta cuestión ha abogado por defender "la libertad y la vida" como "principios básicos", a lo que ha añadido: "Me he encontrado con cargos sensatos en Vox que no quieren ni acabar con las mujeres ni con los homosexuales".

La presidenta madrileña ha defendido que la violencia de género "existe, está ahí" -en contra de las palabras de José María Llanos, número dos de Vox en la Comunidad Valencia, quien aseguró que es un "invento"-, pero Ayuso pide que no se haga un "negocio político como hace en algunos casos la izquierda".

De cara a las elecciones nacionales del 23J, ha augurado que "el cambio es imparable, porque el hartazgo de los españoles ha llegado al límite" y, a pesar del "ruido" por los pactos con Vox, se ha "despistado un poco el rumbo de la campaña, pero eso no quita para que los españoles estén igual de hartos y cansados".

"Somos partidos distintos que en muchas ocasiones no compartimos ideas y visiones, pero creo que en un momento como este, decisivo para España, es más importante encontrarse pese a las discrepancias", así ha defendido Ayuso los pactos entre ambas formaciones. EFE

