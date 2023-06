Ángel Sastre, periodista y analista: el objetivo de Prigozhin era salvar su cabeza

Mérida, 25 jun. El periodista y analista geopolítico Ángel Sastre considera que "el golpe sobre el tablero" dado por el jefe del grupo de mercenarios rusos Wagner, Yevgueni Prigozhin, ha tenido dos objetivos: "salvar su cabeza" y exponer públicamente que la estrategia militar rusa en Ucrania no es la acertada.

Para Sastre, conocedor sobre el terreno del conflicto bélico en Ucrania, Prigozhin, un mercenario enfrentado con el ministro ruso de Defensa, Serguéi Shoigú, pensó: "O me cortan la cabeza o me quedo encerrado -en la guerra de Ucrania- tres años más en un conflicto que no sé si voy a ganar, aguantando las direcciones erróneas que me impone Shoigú, sin hombres y sin armamento suficiente".

En declaraciones a EFE, Sastre, periodista extremeño que ha viajado a Ucrania hasta en tres ocasiones -en la última fue expulsado- y estuvo secuestrado por Al Qaeda en Siria durante 299 días entre 2015 y 2016, ha analizado los motivos y las consecuencias de la rebelión de Prigozhin contra las esferas del poder ruso.

En su opinión, tres piezas configuran el puzle de dicha rebelión y las tres llevan el sello interno del propio Prigozhin: su orgullo, su poder y su futuro.

ORGULLO

"Es un mercenario. Ha trabajado antes, por ejemplo, en Siria y Sudán. El hecho de que no se le distinga, que no tenga estatus y se le considere una banda ha pesado", detalla Sastre.

Se estima, apunta el periodista, que ha perdido alrededor de 20.000 hombres en Ucrania. Su grupo ha librado los combates más cruentos en la primera línea de Donbás "y veía que se alargaba la guerra, pues estimaba que para tomar esta región" y al ritmo que marcaba Moscú "hacían falta tres años más".

"Se sienta esclavizado y veía que Putin estaba dispuesto a tenerlo allí tres años", añade Sastre, quien sostiene que la orden del Misterio de Defensa de principios de junio para que todos los destacamentos de voluntarios -incluido el grupo Wagner- quedaran subordinados a Shoigú "no gustó a Prigozhin".

Mientras este último estaba en el frente de batalla, sin medios ni personal suficiente, "la Corte rusa, como así la denomina, estaba disfrutando de los placeres de la vida". Además, y dado su enfrentamiento con Shoigú, "veía peligrar su cabeza".

PODER

Millonario y propietario de una empresa de mercenarios, de inteligencia internacional y de internet, Prigozhin sabe que Putin quiere una guerra lenta, pues le beneficia de cara a las elecciones presidenciales rusas de 2024, en la que luchen mercenarios. "No le interesa enviar a jóvenes soldados no preparados para que mueran", apunta Sastre.

"Ha dado un golpe sobre el tablero, sin derramar sangre en toda una expresión de fuerza", afirma el periodista. Aunque la apuesta de Prigozhin era una apuesta "muy arriesgada", nunca tuvo en su mente llegar a Moscú. "Quería salir de la espiral, de un infierno sin medios, de estar haciendo un trabajo sucio sin gloria y sabiendo que su cabeza podría rodar" afirma Sastre.

En su opinión, y a tenor de lo apuntado por otros analistas con los que mantiene una fluido contacto, el movimiento rebelde este sábado de Prigozhin y su salida hacia Bielorrusia "podría haber estado pactado" con anterioridad, lo que refleja su poder.

FUTURO

A juicio de Sastre, el futuro del grupo Wagner tiene otras dos piezas que deben ser consideradas: sus mercenarios volverán tarde o temprano a la guerra en Ucrania, "pues no saben hacer otra cosa", y el liderazgo sobre el terreno recaerá en otra persona.

El grupo Wagner, según explica Sastre, está formado por pequeños grupos con sus respectivos líderes, principalmente chechenos. A su juicio, en las condiciones pactadas entre Putin y Prigozhin, bajo la mediación de Bielorrusia, está la hoja de ruta de los Wagner.

"Putin intentará rearmar a este grupo cuanto antes para que vuelva a al frente. La cuestión es bajo el mando de quién", apunta Sastre. La pregunta es: ¿un líder cercano al gobierno ruso o un hombre de confianza de Prigozhin?.

"No creo que Prigozhin quiera deshacerse de un grupo que tanto dinero le ha dado", apunta Sastre, quien tampoco descarta que este mercenario opte por llevar un vida de lujo en Bielorrusia. EFE

as/aam