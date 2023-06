Aleix Espargaró afirma haber visto perfectamente como Binder tocaba lo verde

Assen (Países Bajos), 25 jun. El español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), tercero en el Gran Premio de los Países Bajos de MotoGP, afirmó sin dudar que en la última vuelta vio "perfectamente, cómo pisaba lo verde" su rival el surafricano Brad Binder.

"Igual que cuando las cosas no salen no me gusta decir que es mala suerte, tampoco creo que hoy haya sido suerte, el plan, aunque era difícil adelantar a Binder pues tenía mucha inestabilidad en las curvas de derecha y no le podía pasar, sabía que él cada vez tenía menos tracción y lo iba a intentar en la última variante, pero he visto perfectamente que tocaba lo verde y he decidido, para protegerme de Martín, quedarme detrás, sin intentar ninguna locura, para acabar cuarto, porque he visto perfecto que ha tocado más que ayer en lo verde y ha funcionado el plan de apretarlo para la sanción", reconoció Aleix Espargaró.

Espargaró tuvo un "toque" con el italiano Luca Marini en la salida, en el que su moto quedó dañada en el lado derecho y reconoció que "se ha notado muchísimo, una barbaridad, en las curvas de derecha, en la seis y la doce, que eran dos de mis curvas preferidas, perdía muchísimo tiempo y se me han abierto un par de veces las pastillas de lo que se movía el semi manillar".

"Perdía muchísimo tiempo y, de hecho, sólo le cogía en las curvas de izquierda, así que ha sido realmente complicado y no he entendido el por qué hasta que he llegado al parque cerrado", continuó sobre su problema.

No sabe Aleix Espargaró si podría haber mejorado su rendimiento con la moto bien pues "es difícil saberlo, pero sin duda en la seis y en la doce eran dos de mis curvas más fuertes, en donde ayer en la carrera sprint más recortaba con los de delante y no he podido usar esas dos curvas".

"Quizás me hubiera podido acercar más para intentar luchar por la segunda posición con Bezzecchi y Binder", reconoció.

"Vivimos de los resultados, desde principios de año estamos siendo rápidos, pero hemos cometido muchos errores tanto el equipo como yo, con caídas, no hacer buenos entrenamientos cronometrado, el error de Le Mans al caerme en el cronometrado y salir tan atrás, demasiados errores, pero hemos hecho el récord de la pista en Portugal y en América, la 'pole' en Jerez", enumeró Aleix Espargaró.

"La velocidad la hemos tenido, así que hay que seguir creyendo y trabajando, pues sabemos que quizás ahora no tenemos una moto para ganar el mundial pero hay que trabajar y creer. En Noale ahora tienes dos meses y ojalá que puedan mejorar la moto", recalcó Espargaró.

"Creo que es un buen regalo para la fábrica llenar un poco el depósito de gasolina, pues he visto a Romano -Albesiano- muy feliz y saben que ahora les voy a apretar más que nunca para que mejoren la moto para la segunda parte del campeonato, así que va a ir bien este resultado", señaló. EFE

JLL/jl