Alcaraz, con 20 años, ya es campeón en tierra, pista dura y hierba

Detienen el concierto de la cantante Rocío Saiz en el Orgullo de Murcia por enseñar los pechos: “O me ponía la camiseta o me iba esposada”

La artista ha acudido a sus redes sociales para explicar lo sucedido el sábado en una céntrica plaza de la ciudad. “La Policía ha parado el concierto, no me dejaban seguir si no me vestía”, ha explicado