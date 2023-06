Sirera (PP) promete estabilidad a Collboni si gobierna solo y ser puente con Feijóo

Barcelona, 24 jun. El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha prometido apoyar la estabilidad del equipo municipal de Jaume Collboni, si gobierna solo, y se ha ofrecido a ejercer de puente entre el consistorio barcelonés y un eventual Gobierno del Estado presidido por Alberto Núñez Feijóo.

Así lo ha planteado en una entrevista con EFE, en la que ha recordado que la condición que planteó a Collboni para darle apoyo y permitir su elección como alcalde de Barcelona fue que "los comunes no estuviesen en el gobierno municipal".

Según Sirera, "se puede gobernar con diez concejales si tienes capacidad de trabajo, capacidad de diálogo y un equipo eficaz".

Sin embargo, Collboni ha dicho esta semana que espera ampliar su equipo, ahora formado solo por los 10 concejales socialistas, con los nueve de Barcelona en Comú.

"Collboni ahora está recibiendo órdenes de Pedro Sánchez, que le ha dicho que debe separarse todo lo que pueda del PP, teniendo en cuenta que hay elecciones generales dentro de un mes", considera Sirera.

AVISO A COLLBONI: "A MÍ SE ME ENGAÑA UNA VEZ, PERO NO DOS"

Si Collboni acaba desdiciéndose de su compromiso con Sirera y abre la puerta de su gobierno a los comunes, deberá atenerse a las consecuencias: "A mí se me engaña una vez, pero no dos. No me va a poder volver a engañar, porque no me voy a fiar de él, y el mandato es muy largo", ha avisado el dirigente popular.

"Collboni dijo que gobernará en solitario. Si él incumple este compromiso, yo no podré hacer nada, pero creo que se equivocará, porque no me estará engañando a mí, sino a los ciudadanos de Barcelona", ha insistido.

Si los socialistas mantienen su gobierno monocolor en Barcelona a lo largo de todo el mandato, Sirera les tenderá la mano.

"Le ofrezco a Collboni la colaboración leal del PP para aquellos temas de ciudad que beneficien al conjunto de los ciudadanos de Barcelona. Lo voy a ayudar en todo aquello que signifique progreso económico, atracción de inversiones, de talento y de grandes acontecimientos, ampliación del aeropuerto...", ha asegurado.

Su oferta incluye también ayudar a engrasar las relaciones entre el Ayuntamiento de Barcelona y un hipotético Gobierno del Estado si lo lidera el PP tras las elecciones generales del 23 de julio.

"QUIERO HACER DE INTERLOCUTOR CON EL GOBIERNO DE ESPAÑA"

"Seguramente, dentro de un mes, España tendrá un nuevo Gobierno presidido por Alberto Núñez Feijóo. Yo quiero hacer de interlocutor con el Gobierno de España, quiero que el Gobierno de España trabaje conjuntamente con el gobierno municipal de Barcelona", ha afirmado.

Sobre la cita electoral del 23J, ha comentado que "a un mes de las elecciones generales, en las que el PP tiene como principal adversario al PSOE, mucha gente puede no haber entendido que el PP le dé la alcaldía de la segunda ciudad de España a su principal adversario", pero así lo ha hecho "por responsabilidad".

El PP ha conseguido que Barcelona "no esté en manos de los separatistas, de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras", y "no dependa del populismo de Ada Colau", ha destacado.

Antes del pleno de constitución del nuevo Ayuntamiento de Barcelona, Sirera trasladó a Collboni un documento con 43 medidas que el PP considera necesario implementar en la ciudad.

REUNIÓN PENDIENTE PARA ANALIZAR LAS 43 MEDIDAS

Aún no ha tenido tiempo de sentarse a hablar con Collboni para ver en cuáles de estas 43 medidas pueden ponerse de acuerdo, pero confía en poder hacerlo la semana que viene.

Las prioridades que pondrá encima de la mesa serán la seguridad, un "plan especial" de limpieza, el rediseño de las 'supermanzanas' para garantizar una "movilidad eficaz" en la ciudad, así como la "simplificación administrativa".

"Tengo un alcalde que no es de mi partido, pero siempre que ponga sobre la mesa medidas que beneficien al conjunto de los ciudadanos de Barcelona tendrá el apoyo del PP", ha añadido. EFE

