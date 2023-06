Masiá cierra los entrenamientos libres con el mejor tiempo

Assen (Países Bajos), 24 jun. El español Jaume Masiá (Honda), a pesar de no poder rebajar su registro del primer día, ha cerrado la clasificación de entrenamientos libres con el mejor tiempo para la clasificación oficial del Gran Premio de los Países Bajos de Moto3 en el circuito TT de Assen.

Masiá fue uno de los pocos pilotos que no consiguieron mejorar su registro del primer día aunque, como en el caso del italiano Romano Fenati (Honda), lograron el objetivo de pasar a la segunda clasificación directa, lo que no pudieron hacer, al no mejorar sus registros, los españoles Xavier Artigas (CFMoto), el líder del mundial, Daniel Holgado (KTM) y Adrián Fernández, sustituto del lesionado piloto japonés Tatsuki Suzuki en la escudería italiana Leopard, en la que también se encuentra Jaume Masiá.

Como ellos, consecuencia del accidente del primer día, en el que se propinó un fuerte golpe con el casco que le hizo perder una pieza dental, tampoco logró el pase a la segunda clasificación el brasileño Diogo Moreira (KTM).

Además de Masiá, los españoles José Antonio Rueda (KTM) y David Muñoz (KTM), el hispano-colombiano David Alonso (GasGas), también están en la segunda clasificación directa, como los italianos Stefano Nepa (KTM), Riccardo Rossi (Honda), Romano Fenati (Honda), Matteo Bertelle (Honda) y Andrea Migno (KTM), los británicos Joel Kelso (CFMoto) y Scott Ogden (Honda), el japonés Ayumu Sasaki (Husqvarna) y el neerlandés Collin Veijer (Husqvarna).

Están obligados a pasar por la primera clasificación los españoles Xavier Artigas, Adrián Fernández (Honda), Iván Ortola (KTM) y Ana Carrasco (KTM), además del brasileño Diogo Moreira (KTM), el turco Deniz Öncü (KTM), que venció la carrera en Alemania, o los japoneses Kaito Toba (KTM) y Ryusei Yamanaka (GasGas). EFE

