Lula se marca como plazo finales de este año para "una decisión" final sobre UE-Mercosur

París, 24 jun (EFECOM).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se marcó como plazo hasta finales de 2023 para "una decisión final" sobre el acuerdo entre la UE y el Mercosur, atascado por las reticencias europeas sobre el respeto al medio ambiente.

"Hasta final de año tendremos una decisión del asunto y espero que tengamos capacidad y sabiduría sobre ese asunto tan importante para la UE y el Mercosur", manifestó Lula a la prensa en un hotel de París, donde termina hoy su gira europea que le llevó a entrevistarse con varios jefes de Estado, entre ellos el francés Emmanuel Macron.

Lula realzó que el acuerdo de libre comercio será un tema muy importante en la cumbre que se celebra en Bruselas a mediados de julio entre la CELAC y la UE, a la que el presidente brasileño dijo que intentará ir.

El mandatario sudamericano aseveró que el pacto UE-Mercosur, al que se había llegado en 2019 pero que quedó encallado después por la negativa de varios parlamentos europeos a refrendarlo, fue el asunto "más importante" abordado con Macron.

"Me dijo (el presidente galo) que no hay ningún tema prohibido para hablar, sabemos cuál es su asunto, resguardar sus intereses, y nosotros el nuestro, no vamos a aceptar que se nos prohíba las compras gubernamentales a nuestras pymes", refirió.

Para el presidente brasileño, los dos bloques tienen que "dejar de lado la arrogancia" y pidió que prevalezca "el sentido común".

"Nosotros necesitamos el acuerdo con la UE y la UE también lo necesita, porque la UE no puede quedarse como si fuese una rodaja de mortadela entre Estados Unidos y China", añadió.

Lula asumió que Macron lo tiene difícil con un Parlamento hostil al acuerdo y confesó que intentará "convencer" a sus "amigos" de la izquierda en el hemiciclo, en relación al partido LFI fundado por Jean-Luc Mélénchon, de que el pacto es bueno. EFECOM

