Los Juegos de 2030 en el aire, un año después de la retirada de la candidatura pirenaica

Natalia Arriaga

Madrid, 24 jun. La sede de los Juegos Olímpicos de invierno de 2030 sigue en el aire y por primera vez en décadas se concederá con menos de siete años de antelación, previsiblemente en 2024, a alguno de los seis países interesados, según un informe presentado esta semana en las reuniones mantenidas por el Comité Olímpico Internacional (COI) en Lausana (Suiza).

Los datos se conocen cuando se cumple un año de la retirada de la candidatura pirenaica para 2030 ante la falta de acuerdo político entre Cataluña y Aragón, las dos comunidades españolas implicadas. Los acontecimientos posteriores, con los problemas surgidos en torno a otras aspirantes, avalan la impresión de que, en caso de haberse presentado, sus opciones de éxito habrían sido considerables.

El COI ha emprendido un proceso de replanteamiento de los Juegos de invierno en el que maneja tres variables: una posible rotación entre las regiones del mundo con posibilidad de organizarlos, una doble adjudicación 2030-2034 y el impacto de la crisis climática. La última edición, Pekín 2022, se disputó por entero sobre nieve artificial.

Juan Antonio Samaranch, vicepresidente del COI, confirmó a Efe que "la sede de 2030 se concederá en la Sesión de 2024 en París", durante la asamblea que se celebrará en vísperas de la inauguración de los próximos Juegos.

Hasta ahora la sede se concedía con siete años de antelación, periodo que se consideraba el mínimo necesario para abordar con garantías los trabajos de organización.

Los Juegos de Milán-Cortina 2026 fueron entregados en 2019, los de París 2024 en 2017, los de Pekín 2022 en 2015 y así repetidamente. Algunas sedes se adjudicaron incluso con más margen, como los de verano de Los Ángeles 2028, que se decidió en 2017, o Brisbane 2032, en 2021.

Bajo las nuevas pautas de 'flexibilidad' y 'diálogo continuo' con las partes interesadas, los siete años parecen menos importantes. A ello se suma que actualmente se prima a ciudades o regiones que ya disponen de las infraestructuras necesarias. Antes sucedía lo contrario, lo que condujo a dispendios que terminaron por hartar a los contribuyentes y a los ayuntamientos, que perdieron el interés por los Juegos.

SEIS PAÍSES INTERESADOS

Según el informe presentado ante el COI por el rumano Octavio Morariu, que preside la comisión para los futuros Juegos de invierno, hay seis países interesados en organizar alguna edición a corto o medio plazo y cinco de ellos ya han dado un paso más para convertirse en candidatos.

El director del COI para los Juegos, el suizo Christophe Dubi, expresó su deseo de mantener la confidencialidad de los aspirantes, pero mencionó que Suecia y Suiza están en la lista y que la estadounidense Salt Lake City ha mostrado su preferencia por la edición de 2034.

Salt Lake City y la japonesa Sapporo, que ya fueron sedes olímpicas en 2002 y 1972, respectivamente, destacaron durante meses como las favoritas para adjudicarse los Juegos de 2030. Pero la primera prefiere ahora optar a 2034, porque sus potenciales patrocinadores ya podrían estar centrados en los Juegos de Los Ángeles 2032, y Sapporo dio un discreto paso atrás ante los casos de corrupción desvelados en el entorno de Tokio 2020, ya con sentencias de prisión para algunos implicados.

Otra antigua sede, la canadiense Vancouver (2010), también se echó atrás por la falta de apoyo de su gobierno.

EL PROYECTO PIRENAICO, FUERA DE CAMPAÑA

El Pirineo, la única gran cordillera europea que nunca ha sido sede olímpica, ha aparcado igualmente su proyecto tras el fiasco de hace un año. Una candidatura técnicamente bastante avanzada tuvo que echar el cierre ante los desacuerdos entre los gobiernos de Cataluña y Aragón por el reparto de las sedes.

El fracaso dejó mal poso: en las recientes elecciones autonómicas y locales del 28 de mayo el asunto quedó olvidado y no asomó la cabeza por la campaña de los distintos partidos. Los nuevos gobiernos y ayuntamientos tampoco han manifestado ninguna intención de futuro en este sentido.

Solo el ministro de Cultura y Deportes, Miquel Iceta, lamentó la oportunidad perdida al clausurar el 9 de junio un encuentro empresarial en La Seu d'Urgell (Lleida).

"Los teníamos. Si los pedíamos, los teníamos", afirmó en referencia a los Juegos de 2030.

"Una de las cosas que me ha sentado peor (como ministro de Deporte) es que no ganara el proyecto olímpico, sobre todo pensando en el Pirineo", añadió, tras manifestar la "mucha rabia" que le causó la retirada del proyecto "por causas", dijo, "en las que no quiero entrar".

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, también confirmó a EFE que los nuevos ayuntamientos constituidos la semana pasada "no han dicho nada por ahora" sobre futuras candidaturas y que "para 2030 el tema está totalmente cerrado". EFE

