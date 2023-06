El PNV remarca que es la "voz más importante" de Euskadi en Madrid

Bilbao, 24 jun. El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha remarcado que el próximo 23 de julio los vascos van a elegir a las personas que "defenderán a Euskadi en Madrid" y ha asegurado que su formación es "la voz más importante" e "influyente" para ello.

Ortuzar ha presentado este sábado en Bilbao el lema del PNV para las elecciones generales del 23 de julio: "Euskadiren ahotsa. Con voz propia", en un acto en el que ha estado acompañado, entre otros, por los cabezas de lista de su formación al Congreso por Bizkaia, Gipuzkoa y Álava.

En su intervención, el presidente del PNV ha asegurado que encaran esa cita electoral con el objetivo de ser la primera fuerza en Euskadi y revalidar el Grupo Vasco en el Congreso y el Senado, porque son el "baluarte" de la defensa del País Vasco en la capital de España.

Ha asegurado que el PNV es "la voz que lleva más de un siglo defendido los intereses de los vascos en Madrid", una voz "influyente, dialogante, capaz de alcanzar acuerdos", porque eso es lo que demanda la ciudadanía, que huye de los "conflictos" y busca "avances y no retrocesos".

Ha añadido que los próximos comicios no son "un Sánchez contra Feijoó" porque no son unas elecciones presidenciales, ya que lo que se elije ese día son a las "personas que defenderán a Euskadi en Madrid, no a un presidente del Gobierno español".

"Eso llegará más adelante y cuando llegue el PNV, sabrá hacer valer sus votos y los empleará en beneficio de Euskadi", ha asegurado.

Así ha apelado a la importancia de ir a votar en esos comicios y ha dicho que su partido va a huir de las provocaciones como las que ha recibido en los últimos días, en referencia a un vídeo de EH Bildu, y de las que "vendrán". EFE

