De Miñaur, rival de Alcaraz en final: "Va a ser una batalla, Carlos está jugando muy bien"

Londres, 24 jun. El australiano Alex de Miñaur, rival de Carlos Alcaraz en la final de Queen's, manifestó que va a "ser una absoluta batalla" y que el español está jugando "un gran tenis".

El 'aussie' derrotó en dos sets a Holger Rune y disputará la primera final en Queen's de su carrera, igual que Alcaraz, que doblegó a Sebastian Korda este sábado en semifinales.

"Carlos se está acostumbrando a esta superficie y está jugando genial", aseguró De Miñaur en rueda de prensa.

"Va a ser una auténtica batalla. Intentaré hacer lo que he hecho hoy e imponer mi juego, dominar yo y que no me quiten la iniciativa, porque es en esas circunstancias cuando puedo desarrollar mi mejor juego. Espero poder sacar mi mejor tenis mañana", añadió el australiano. EFE

