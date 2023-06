Londres, 24 jun. El australiano Alex de Miñaur disputará la segunda final sobre hierba de su carrera deportiva al batir al danés Holger Rune por 6-3 y 7-6 (2) y espera rival por el título en Queen's.

De Miñaur, que ya acarició la final en 2021, cuando le venció el a la postre campeón Matteo Berrettini, impuso su solidez desde el fondo y un servicio prácticamente perfecto para derrotar a Rune, con mucha menos experiencia en pasto.

El australiano de origen español cometió un solo error no forzado en un primer set perfecto en el que no concedió ni un punto de rotura y quebró en dos ocasiones el de un Rune desesperado por no saber qué hacer ante un De Miñaur que cazaba todas las bolas.

La solidez del australiano fue determinante ante un Rune que aún necesita más minutos en estas pistas, y es que apenas ha ganado tres partidos en hierba en toda su carrera, y todos han sido esta semana en Queen's.

Con este triunfo, De Miñaur sube al puesto 16 del ránking y con una victoria más, además de conquistar su segundo título sobre esta superficie, tras Eastbourne 2021, ascenderá hasta la posición 14, la que sería la mejor clasificación de su carrera.

En la final de este domingo, se medirá al ganador del duelo entre el español Carlos Alcaraz y el estadounidense Sebastian Korda.