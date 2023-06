Rune: "Musetti puede hacer lo que quiera, pero yo estoy en semis y él no"

Londres, 23 jun. El danés Holger Rune, que venció este viernes a Lorenzo Musetti, aseguró que el italiano puede hacer lo que quiera, después de pegarle un pelotazo en el partido, pero que eso le dio "ganas de ganarle aún más fuertes".

El italiano golpeó a Rune en un remate, de forma supuestamente no intencionada, puesto que se disculpó, pero enfadó al danés, que le miró de forma desafiante.

Al ser preguntado en rueda de prensa, Rune dijo que no es lo mejor, pero que mientras sea legal, puede hacer lo que quiera.

"Puede tirar la bola donde quiera, pero eso solo me da más fuego para ganarle aún más fuerte. Estoy supercontento de haberle ganado en dos sets. Se siente genial. Yo estoy en semifinales; él no, así que estoy feliz", dijo el danés, que se enfrentará este sábado a Alex de Miñaur en semifinales.

Rune fue atendido por el fisio en el primer set ante Musetti, por unas molestias en un brazo, y fue cuestionado sobre las mismas por un periodista que aseguró que no se le vio lesionado ni antes ni después de la asistencia.

"No metí un servicio al principio del partido, porque sentía algo en la muñeca. Si estuvieras en mi cuerpo, entendería que dijeras eso, pero si no lo estás, no deberías", señaló. EFE

