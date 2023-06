Morant: 1 de cada 4 empleos creados en España desde 2020 es en ciencia e innovación

Madrid, 23 jun. La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha destacado este viernes que uno de cada cuatro nuevos empleos creados en España desde 2020 ha sido en ciencia e innovación, cuando hace poco más de una década, "la generación mejor preparada" tenía que salir de España para buscar empleo.

En una entrevista el programa 'A media mañana', de RNE, Morant ha hablado del Marenostrum 5, uno de los superordenadores más potentes de Europa y una infraestructura situada en Barcelona que se inaugurará después del verano y que será una oportunidad "para sacar pecho" en el turno de España de la presidencia europea, ha dicho.

Ha recordado que esta infraestructura que multiplica por 10.000 veces la capacidad de computación del primer Marenostrum, servirá para gestionar y analizar los datos sobre tratamiento de enfermedades, investigación en ciencias de la vida, ciberseguridad, etc, y para ponerlos a disposición de la comunidad científica internacional y de las empresas que lo necesiten "para que el futuro sea muchísimo más próspero".

La ministra ha dicho que España "no puede perder el tren" de las capacidades tecnológicas igual que Europa no puede perder el de la autonomía estratégica en servicios e infraestructuras críticos. "No podemos volver a llegar tarde".

Por el momento, esta infraestructura, que ha costado 223 millones de euros, ya ha servido para que empresas como Intel, Cisco o IBM se instalen en España, y es que las infraestructuras como ésta "anclan el talento y atraen la inversión".

Sobre el negacionismo científico, Morant ha advertido de que hacerlo desde las instituciones "es muy peligroso" porque "lo normaliza" pero, a su juicio, "en España la ciencia le ha ganado al negacionismo: lo vimos con la vacuna del covid y lo vemos en las encuestas que piden más inversión en ciencia, solo por detrás de la salud".

Por último, sobre la futura sede de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, ha dicho que A Coruña salió escogida "en un procedimiento objetivo" y "entendemos que esto no lo tiene que parar nadie". EFE

