Los inspectores de la UEFA aconsejan la expulsión de Osasuna de la Liga Conferencia

El entrenador y los jugadores de Osasuna se lamentan de haber perdido la final de Copa del Rey ante el Real Madrid (REUTERS).

La UEFA ha comunicado este viernes a la directiva de Osasuna que sus inspectores han recomendado la expulsión del club navarro de la próxima edición de la Liga Conferencia como sanción por amaño de partidos en 2013. Tras recibir el informe de los dos integrantes del Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA encargados de revisar el caso, este organismo ha comunicado la apertura de un expediente disciplinario al club navarro. Osasuna, que ha argumentado ante la UEFA que el propio club se personó como acusación particular contra los directivos acusados de amaño de partidos, aún tiene posibilidad de presentar nuevas alegaciones ante el Comité de Apelación antes de un pronunciamiento definitivo.

El griego Dimitrios Davakis y la turca Duygu Yasar, inspectores de la UEFA que trabajan en el caso desde el 7 de junio, pidieron el pasado miércoles un plazo añadido de 48 horas antes de emitir un veredicto que será difícil de cambiar. El informe se apoya en la sentencia del Tribunal Supremo español sobre el amaño de dos partidos en el que estuvo implicada la directiva rojilla en 2014. Aquellos gestores fueron condenados con penas judiciales por delitos de apropiación indebida, falsedad documental, corrupción deportiva y delito contable.

Osasuna no se rinde

La directiva navarra tratará de hacer honor al lema Osasuna nunca se rinde para poder revocar la decisión. Así lo ha expresado en un comunicado. “El mensaje que trasmite la UEFA es, sin duda, contraproducente para el fútbol y para aquellas entidades que, ante el riesgo de ser sancionadas deportivamente por el máximo organismo del fútbol europeo, opten ahora por no atacar de manera frontal la corrupción en el mundo del fútbol. Osasuna entiende que este no puede ni debe ser el objetivo que persiga la UEFA. Fuerte con los débiles y débil con los fuertes, la justicia de la UEFA no ha querido tomar en consideración que han sido los propios tribunales españoles de justicia quienes han declarado, literalmente, que Osasuna ha sido víctima del desvío de dinero realizado por algunos de sus exdirectivos a espaldas del máximo órgano de gobierno de la entidad, la Asamblea, y de los mecanismos de control del propio club”, reza el comunicado.

Los jugadores de Osasuna celebran su clasificación para la Liga Europa Conferencia (EFE).

El comunicado de la Junta Directiva de Osasuna también salpica a la Real Federación Española de Fútbol y da pie a creer en una maniobra orquestada para desprender a los rojillos de la plaza europea. “La investigación de la UEFA pone de nuevo el foco sobre Osasuna y sobre unos gestores que llevan, desde su llegada en 2014, reconstruyendo con limpieza y honradez una entidad que dejaron en la ruina más absoluta sus anteriores gestores. Para quienes no conozcan en profundidad el caso, y no sean capaces de separar los hechos ocurridos en la temporada 2013-2014 de la que ocurre en la actualidad, el daño a la imagen de la entidad es muy grave. Un daño que además se ha producido con el silencio de los principales organismos del fútbol español, entre ellos la RFEF”.

“Durante las últimas semanas hemos asistido a continuas filtraciones interesadas, en clave nacional, a ciertos medios de comunicación y periodistas para construir un relato que sacrificase al débil para favorecer al fuerte. Filtraciones que ya el mismo día 7, día en que Osasuna tuvo conocimiento del inicio de la investigación, aseguraban categóricamente que el final de todo este proceso iba a ser la expulsión del club rojillo de las competiciones europeas. Y con ese horizonte, sabiendo que las filtraciones no provenían de fuentes alejadas de los organismos que debían velar por la neutralidad del proceso, ha trabajado Osasuna desde aquel momento”, acaba el comunicado.

