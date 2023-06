Lee-Anne Pace lidera el Campeonato de la PGA con Carlota Ciganda a seis golpes

Los Ángeles (EE.UU.), 22 jun. La golfista sudafricana Lee-Anne Pace tomó este jueves el liderato del Campeonato de la PGA tras la primera ronda mientras que la española Carlota Ciganda se encuentra a seis golpes de la cabeza de este 'major'.

Pace se situó al frente de este torneo, que se celebra en Springfield (Nueva Jersey, EE.UU.), con un -5 en la primera ronda y un golpe de ventaja sobre tres golfistas con -4: la canadiense Brooke Henderson y las chinas Xiyu Lin y Ruoning Yin.

Por su parte, Ciganda registró un +1 (un eagle, tres birdies y seis bogeys) y esta empatada en la posición 33 junto a otras diez golfistas.

"No está fácil. El día ha estado complicado", reconoció la española.

"He empezado con un bogey en el 1 bueno, la primera vuelta he hecho +1, que creo que estaba muy bien. Luego he hecho un buen par al 11, que me ha animado un poco, y un gran birdie al 12. Luego he jugado muy bien, tirando al 13, la he metido en el 14 de dos, que ha sido un tiro increíble, he hecho eagle y me he puesto con -1. Luego ha sido un poco pena pues esos cuatro hoyos finales que he cogido cuatro greenes y he hecho tres bogeys", relató.

Ciganda admitió el sabor agridulce que le dejó esta primera ronda pero mostró su confianza en poder mejorar el viernes.

"Es golf, hay que seguir y mañana más (...). Estás ahí (en la clasificación) pero lo que pasa es que es un campo complicado. Entonces, cuando juegas bien y haces un -1 o un -2, que hoy lo podía haber hecho, pues sería un poco más fácil", argumentó.

En cuanto al resto de representantes hispanas, la ecuatoriana Daniela Darquea destacó con par (empatada en la decimoséptima posición), la mexicana María Fassi consiguió un +3, la española Azahara Muñoz logró un +4, la colombiana Mariajo Uribe se quedó con +5 y la mexicana Gaby López terminó con +6.