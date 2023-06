La empresaria Joana Pastrana

Madrid, 23 jun. Colgó los guantes hace dos años. Ahora es empresaria. Del centro de la tarima brava a la tele. Triple campeona del mundo de boxeo y cuatro veces de Europa, ahora protagoniza 'realities' en plataformas como HBO o TVE. Le gustan los retos. Es doble de acción en la gran pantalla y una de las entrenadoras en la Velada del Año de Ibai Llanos. Joana Pastrana conversa con EFE en su gimnasio.

Pastrana no ha parado desde que se despidió del boxeo el 26 de junio de 2021 ante un WiZink Center abarrotado. Se colgó su cuarto europeo de la cintura pero su mente ya estaba más allá del boxeo. Tras haber cumplido con sus objetivos deportivos y no “conseguir” los económicos decidió dar un paso al lado. Mucho sacrificio para “un sueldo de mileurista”, sólo “pagar las facturas” y “malvivir con el boxeo”.

Ahora está en la esquina de la 'influencer' Marina Rivers en la Velada del Año. Estos eventos “acercan el boxeo a la gente”, defiende la excampeona. A raíz de estas iniciativas “es más fácil llegar a las marcas” aunque sigue siendo complicado. La boxeadora española más laureada de la historia repasa para EFE la situación del boxeo como industria y sus planes de futuro.

Pregunta. ¿Se van a cumplir dos años desde su última pelea, que ha hecho Joana Pastrana en ese tiempo?

R. He ido llenando huecos con todas las cosas que me hacían ilusión y hacer las cosas que no podía hacer, estaba en una preparación interminable.

P. ¿Cómo está siendo su vida después del boxeo?

R. Sin parar, todas las cosas que me proponen y me hacen ilusión las hago. Estoy en un campo bastante amplio de trabajo, ahora me dices a qué te dedicas y exactamente no te sé decir. Me dedico a muchas cosas.

P. ¿Cómo fue ese proceso de dejar de lado el boxeo y pensar en construir una nueva vida después del deporte?

R. Los últimos dos años era lo que quería, ya estaba centrándome en mi salida del boxeo, hay que tener un ‘plan B’. Yo lo que no podía permitir era terminar de boxear y no saber qué hacer con mi vida. Así durante dos años me fui preparando mentalmente y buscando las maneras para salir ya del boxeo con un trabajo.

P. ¿Siempre tuvo claro que el boxeo no era un plan a largo plazo? Usted se retiró relativamente joven.

R. Lo que tuve claro es que en el momento en el que el boxeo no ocupase uno de mis objetivos, tenía que dejarlo. Los objetivos deportivos los cumplí y como no era capaz de conseguir los económicos tenía que dejarlo.

Me hubiese gustado que no hubiese sido así, haber seguido con la carrera deportiva, pero ya me lo estaba tomando como si estuviera perdiendo el tiempo. Tenía que cambiar algo, y eso era el boxeo.

P. ¿Echa de menos el boxeo profesional?

R. No lo echo de menos porque he hecho todo lo que he querido y todo lo que he podido. Siempre que me apetece echar unos guantes tengo gente dispuesta en mi gimnasio para hacerlo.

P. ¿Es imposible vivir del boxeo en España?

R. Imposible no es, pero lo que puedes hacer es sobrevivir, malvivir con el boxeo. Yo lo he hecho durante algunos años pero no daba más que para un sueldo de mileurista, pagar las facturas y adelante.

P. ¿Qué falla en el boxeo en España para que a una campeona mundial no le salga rentable seguir compitiendo?

R. No me salía rentable. La clave está en llenar los pabellones, los esponsor o la gente que puede aportar más económicamente al boxeador le de la oportunidad.

P. ¿Es complicado atraer las marcas al boxeo?

R. A día de hoy es bastante más factible que hace algunos años. El boxeo está un poquito en auge, es más fácil llegar a las marcas, pero sin duda es difícil, si no hubiera continuado. Posiblemente ahora me llegan un par de marcas que apuestan bastante y seriamente por mi, podría volver si me lo plantease.

P. Hay controversia dentro del boxeo con eventos como el que organiza Ibai Llanos: ¿Usted cree que son beneficiosos para el deporte?

R. Yo creo que es beneficioso ya que está dando la visibilidad que los boxeadores no hemos conseguido darle con años de carrera. Que le de visibilidad no quiere decir que los que boxean en esa velada lo hagan como auténticos boxeadores profesionales, pero con algo hay que empezar a acercarle el boxeo a la gente. Si con estos eventos se acerca el boxeo a la gente, es bueno para el boxeo.

P. ¿Ve distinto este tipo de eventos desde que lo vive desde dentro?

R. La verdad es que sí, los vivo con más cariño, me implico más. Antes simplemente los veía y ya, pero ahora desde que formo parte de ello directamente si que me vuelco más. Intento aportar lo que he adquirido para dárselo a los boxeadores que pelean en la Velada del Año.

P. Estará en la esquina de Marina Rivers durante la velada: ¿Cómo llega a involucrarse en el evento como entrenadora?

R. El entrenador de Paracetamor se puso en contacto conmigo para hacer sparring conmigo y ahí empecé, pero de cara a ser la entrenadora de Marina fue su agencia la que se puso en contacto conmigo. Enseguida nos fusionamos y no dejamos de trabajar.

P. ¿Ha notado un aumento de gente interesada en el boxeo a raíz de este tipo de eventos?

R. Sí. A gente como Marina, que no está acostumbrada a hacer un deporte de contacto, le dan la oportunidad de llegar con sus redes sociales a la gente, algunos le dan la oportunidad al boxeo gracias a ella, claro que sí.

P. ¿Qué es lo próximo que veremos de Joana Pastrana en televisión?

R. Lo próximo que veréis de Joana Pastrana en televisión será en HBO, ‘Time Zone’, que se estrena el 14 de julio. Es increíble. Es de los proyectos más ilusionantes y con mejor sabor de boca que me han dejado. Si te gustan los ‘Escape Rooms’, los trabajos mentales, el trabajo físico… te animo a que lo veas.

P. Hizo Traitors, ahora Time Zone, El Conquistador, no para de trabajar…¿Es esta nueva vida tan exigente como el boxeo?

R. Es exigente pero no tanto como el boxeo. El boxeo al final me consumía desde el día uno de preparación hasta el día del combate, de cierta manera no lo podía disfrutar. Esta experiencia sí la puedo disfrutar, además, en las preparaciones ya sabía lo que había desde el primer día hasta el último, esto es todo nuevo, diferente y divertido. No tiene nada que ver una cosa con la otra pero yo me implico igual al cien por ciento.

P. ¿Que se ha llevado o aplicado del boxeo en su vida después del deporte?

R. Me he llevado la capacidad de sacrificio, la capacidad de sufrimiento que he adquirido en las preparaciones… no me cuesta sufrir porque llevo mucho tiempo hermanada con ello. También me llevo la disciplina, el saber ganar y el saber perder. No siempre se gana y el perder sabe mal.

