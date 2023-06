Kipchoge: Bajar de las dos horas en un maratón es mi proeza que más me enorgullece

Pablo Moraga

Kaptagat (Kenia), 23 jun. Eliud Kipchoge -ganador del Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2023 y, para muchos, el mejor maratoniano de todos los tiempos- es una leyenda sentada en una silla de plástico. En vez de llevar una vida de lujo, su hogar es un centro de entrenamiento sencillo del oeste de Kenia donde ahora conversa con EFE.

Kipchoge comparte este rincón tranquilo -ni siquiera había electricidad en la zona hasta que los patrocinadores del centro instalaron recientemente unas placas solares- con decenas de corredores con los que convive y entrena todos los días.

El keniano ha pulverizado en dos ocasiones el récord mundial de maratón. Ha ganado dos maratones olímpicos consecutivos. Y es el único ser humano que ha corrido esa distancia (42,195 kilómetros) en menos de dos horas.

Para conseguir esa última hazaña en 2019, Kipchoge se sirvió de algunas condiciones que la World Athletics no permite en las competiciones oficiales. Pero el maratoniano asegura que, aun así, esa es su proeza de la que se siente más orgulloso.

“Eso es historia. Y permanecerá para siempre”, dice a EFE.

Pregunta: ¿Cree que estamos cerca de ver a alguien bajar de las dos horas en un maratón oficial?

Respuesta: Creo que es posible. En el futuro algún corredor lo conseguirá.

P.: ¿Le gustaría intentarlo?

R.: No lo sé… Creo que ya he mostrado al resto de los corredores cuál es el camino. (...) El mundo está abierto ahora que hemos demostrado a las personas que no existen los límites.

P.: ¿Y qué otros objetivos tiene? Sólo le quedan los de Boston y Nueva York para ganar todos los llamados Grandes Maratones. ¿Le gustaría participar en ellos antes de los Juegos Olímpicos de 2024?

R.: Tengo esas carreras en mis listas de deseos. (...) Pero los Juegos Olímpicos son importantes para mí. Me esforzaré más en los Juegos Olímpicos y tal vez haga una pausa en otras cosas. (...) Me hará feliz ganar tres maratones olímpicos seguidos. 2024 es un año importante para mí.

P.: ¿Y el maratón de Valencia?

R.: Creo que tengo una lista de deseos larga... Pero creo que la de Valencia es una carrera muy rápida. (...) Es el lugar donde realmente poner los pies.

P.: Usted ha dicho que sus primeras carreras tenían como objetivo ir al colegio.

R.: Mi escuela no estaba demasiado lejos, como a unos cuatro o cinco kilómetros. Pero la vida en Kenia durante esos días era… Tenías que ir al colegio por la mañana, volvías a casa para comer, y después tenías más clases por la tarde. Correr era la única manera de no llegar tarde.

P.: ¿Fue entonces cuando descubrió que quería dedicar su vida al atletismo?

R.: Ocurrió durante las carreras escolares. Normalmente las ganaba. Y después de eso me dije a mí mismo: 'vamos a intentarlo…'”.

P.: Ahora, usted podría vivir en una mansión en cualquier lugar del mundo. Sin embargo, ha escogido tener una vida sencilla en este centro de entrenamiento. ¿Por qué?

R.: Confío y creo que estar con los pies en la tierra es la manera de entrenar bien, asegurarte de no salirte del carril, disfrutar la vida, estar con la gente, pensar y concentrarte en el futuro.

P.: ¿Cómo se sintió tras recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2023?

R.: Estaba muy contento. Nunca esperé recibir un premio de la princesa de España. Realmente me hizo muy feliz. Revisé la lista de anteriores premiados y es todo un honor aparecer entre ellos.

P.: Cuando recibió ese premio, usted aseguró que “un mundo de corredores es un mundo más pacífico, más feliz y más saludable”. ¿Puede explicar esto?

R.: Correr nos hace estar unidos, haciéndolo todos por igual y haciéndonos disfrutar de la vida en este mundo… Ese reconocimiento llegó desde fuera del mundo del deporte. Cuando esa gente puede premiarte, significa que has inspirado a todo el mundo. (...) Me satisface y me inspira ver que se ha creado un mundo que será un mundo de corredores, un mundo unido, un mundo pacífico.

P.: ¿Qué figuras le inspiran, dentro y fuera del deporte?

R.: Nelson Mandela me inspira porque solía decir que el deporte puede unir a los jóvenes y dar esperanzas a aquellos que han perdido la esperanza, mostrándoles un camino. Mandela también decía que el deporte es capaz de hablar un idioma que los jóvenes, las nuevas generaciones, son capaces de entender. (...) También me inspira el liderazgo del expresidente de los Estados Unidos Barack Obama.

P.: ¿Cuál es el secreto para conseguir hazañas como la suya?

R.: El secreto es permanecer con los pies en la tierra. Si puedo darle algún consejo, ese es simplemente el de permanecer con los pies en la tierra. Porque entonces, tu mente afortunadamente se despertará y podrás ver qué es lo siguiente”. EFE

pm/ea

(vídeo)