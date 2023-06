Hernández Hernández asciende a la máxima categoría del arbitraje europeo

Madrid, 23 jun. Alejandro Hernández Hernández, del Comité de Las Palmas, ha ascendido a la máxima categoría del arbitraje europeo, informó la Federación Española de Fútbol (RFEF).

El colegiado lanzaroteño, que llegó a Primera división en 2012 tras cinco campañas en Segunda, es internacional desde 2014, y dirigió su último partido fuera del fútbol español en el Bielorrusia-Suiza (0-5) de la fase de clasificación para la Eurocopa.

Con el ascenso lanzaroteño, de 40 años, habrá tres colegiados españoles en la máxima categoría, ya que se une al extremeño Jesús Gil Manzano y al murciano José María Sánchez Martínez, toda vez que esta temporada se han retirado el valenciano Antonio Mateu Lahoz y el madrileño Carlos del Cerro Grande.

Así mismo, el valenciano Juan Martínez Munuera sube de la categoría 'second' a la 'first', en la que estará junto al vasco Ricardo de Burgos Bengoechea. En 'second' quedan José Luis Munuera Montero, Guillermo Cuadra Fernández y César Soto Grado.

En categoría femenina, Marta Huerta de Aza continúa en la categoría UEFA Élite y ya está a las puertas del Mundial femenino de Australia y Nueva Zelanda junto a la asistente Guadalupe Porras Ayuso.

En 'first' siguen Ainara Acevedo Dudley y Loli Martínez Madrona y llegan a la misma Zulema González González y Olatz Rivera Olmedo.