Feijóo defiende que el PP está siendo coherente y proporcionado con Vox

Madrid, 23 jun. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este viernes que su partido está negociando con Vox siendo "coherentes con los resultados de las urnas", "proporcionados" en sus decisiones y manteniendo sus principios "con la constitución" y los estatutos autonómicos en la mano.

Tras asistir a la toma de posesión de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid, el líder del PP ha vuelto a avalar las estrategias de negociación tanto de María Guardiola, que ha cerrado la puerta a que Vox entre en el Gobierno en Extremadura, como de Carlos Mazón, que sí tendrá consejeros de este partido en la Comunidad Valenciana.

Ambos barones del PP han estado también presentes en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno madrileño, donde los periodistas han preguntado a Feijóo cuál es su modelo de pacto.

Feijóo ha explicado que su modelo es conocido, es el de "la mayoría de Madrid, de Galicia, de La Rioja", de las "grandes victorias". De los Gobiernos, por tanto, que no necesitan a Vox.

"En Madrid no hay preguntas que contestar y le pido a todos los españoles que quieran cambiar el sanchismo, populismo y el independentismo que me den un mandato y les aseguro que no les voy a defraudar. Ese es mi modelo, conocido en todo el territorio nacional", ha recalcado en referencia a la mayoría absoluta de la que goza Ayuso.

En todo caso, el líder del PP no ha descartado la posibilidad de se resuelva el choque con Vox en Extremadura, al afirmar que en ese territorio "ha habido una divergencia importante que no separa de la posibilidad, al menos de momento, de conseguir un acuerdo".

Además ha defendido que el PP gobierna ya en cinco de las nueve autonomías en las que tenía posibilidades y en las otras cuatro "probablemente" gobernará con Vox en Comunidad Valenciana, negocia en Baleares y Aragón, donde Vox preside los parlamentos regionales, y hay discrepancias en Extremadura.

No ha aludido sin embargo a la Región de Murcia donde Fernando López Miras también necesita un acuerdo con Vox porque se ha quedado a dos escaños de la absoluta.

Por otra parte, Feijóo ha felicitado a Díaz Ayuso por su “excelente carrera política" y sus "extraordinarios" resultados en las urnas.

Y ha destacado que cuando "los socios del Gobierno", EH Bildu y Sumar en Cataluña, están hablando “sin ocultaciones” de las “ansias de referéndums en Euskadi y en Cataluña”, es más necesario que nunca "un cambio político fuerte y que salga directamente de las urnas" como ha conseguido Madrid.EFE

