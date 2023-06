El Atlético honra a Collar en el carné de socio de la temporada 2023-24

Madrid, 23 jun. El Atlético de Madrid homenajeará a Enrique Collar, leyenda del club rojiblanco de los años 50 y 60, capitán durante diez temporadas y campeón de una Liga (1965-66), tres Copas de España (1960, 1961 y 1965) y una Recopa de Europa (1962), en su carné de socio de la temporada 2023-24, según anunció este viernes la entidad.

"El club, que año tras año continúa honrando a las más grandes figuras de la historia rojiblanca, ha considerado en esta ocasión que Collar merecía ser la leyenda elegida para lucir en el carné. De esta manera, el habilidoso extremo zurdo, de cuyo debut se cumplirán justo 70 años en la próxima campaña, toma el testigo de José Eulogio Gárate, Luis Aragonés, Adelardo Rodríguez y Paulo Futre", valoró el Atlético de Madrid.

"Para mi padre, jugar en el Atleti fue lo máximo. Y encima ser capitán, pues evidentemente mucho más. Fue diez años capitán. Hasta la fecha, el jugador que más veces lo ha sido en la historia del Atleti", aseguró su hijo Alfredo Collar, en declaraciones a los medios del club.

"Es un orgullo que esté la foto de tu padre. Nos llena de satisfacción y de ilusión. Hoy le veía a mi padre con un semblante especial. Una mirada distinta, incluso. Hay muchos días que, desgraciadamente, nosotros no escuchamos la voz de mi padre y hoy al final ha estado hablando e incluso ha dado las gracias. Al final, eso es porque estaba muy a gusto, estaba en su casa, como siempre decía, que el Atleti es su casa", añadió.

Nacido el 2 de noviembre de 1934 (en la actualidad tiene 88 años) en San Juan de Aznalfarache, en Sevilla, Enrique Collar disputó 360 partidos con el equipo de su vida como un fenomenal extremo desde 1952 hasta 1969, con dos paréntesis de una temporada en el Cádiz (1952-53) y tres meses en el Real Murcia (1954), para regresar al Atlético. Desde entonces hasta 1969 ya jugó ininterrumpidamente allí, aunque no se retiró en el club. Su última campaña como profesional (1969-70) fue en el Valencia.

Autor de 85 goles con el Atlético, campeón cinco veces e internacional con la selección española en 16 ocasiones, fue homenajeado el 28 de mayo de 1972 con un partido amistoso ante el Bayern Múnich en el Vicente Calderón.

"Hace como 20 años, él ya se había retirado hacía tiempo, le acompañé a un evento. Iba con otro jugador de otro equipo (del Real Madrid), había bastantes periodistas y uno de ellos les preguntó a ambos qué hubiera pasado si cada uno hubiera jugado en el equipo contrario", contó Alfredo Collar.

"El otro jugador dijo 'pues, lo que hubiera ocurrido es que Collar hoy tendría seis Copas de Europa'. Y mi padre contestó: 'no, no hubiera pasado eso'. 'Lo que habría pasado es que yo no habría jugado en el equipo del que soy aficionado desde pequeñito, no habría sido diez temporadas capitán del equipo del que soy aficionado desde pequeñito, no habría levantado cinco copas del equipo del que soy aficionado desde pequeñito...'. El Atleti está por encima de ganar y perder, aunque no todo el mundo lo pueda entender", enfatizó el hijo de Collar. EFE

id/lm