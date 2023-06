Buenaventura (CNMV) valora que más ciudadanos inviertan en productos financieros

Santander, 23 jun (EFECOM).- El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Rodrigo Buenaventura, ha valorado que más ciudadanos inviertan en productos financieros, como los fondos a renta fija, ante la baja remuneración de los depósitos, en tanto que la protección de estos activos es "muchísimo más extensa".

"No nos preocupa que cada vez más ciudadanos accedan a productos financieros, al contrario, es una buena noticia", ha afirmado el presidente de la CNMV este en su intervención en el curso de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE).

Buenaventura ha destacado que "la normativa que regula la protección del inversor en fondos es muchísimo más extensa que la puede afectar a productos de depósito".

Sin embargo, el presidente del supervisor sí ha señalado que en el último año han detectado una "proliferación" de fondos con objetivo concreto de rentabilidad, un "subtipo de los fondos de renta fija" en los que si el inversor quiere salir del producto antes y los tipos de interés siguen subiendo "puede experimentar pérdidas".

"En ese caso sí hemos tomado medidas, como la actualización de la guía técnica de la CNMV para reforzar las advertencias al inversor antes contratar", ha indicado Buenaventura.

Respecto de inversores que pudieron invertir en estos fondos en un momento de tipos de interés negativos y hayan perdido dinero en la actual coyuntura, el presidente de la CNMV ha apuntado que no han detectado un "repunte" en las reclamaciones.

Con todo, ha reconocido que "es importante en el ámbito a medio plazo la educación financiera", que si bien "no solventa los problemas a cortos plazo, a la larga no hay un cliente mejor protegido que el cliente informado".

PROTECCIÓN DE LOS CONSEJEROS INDEPENDIENTES

Buenaventura se ha referido también al papel de los consejeros independientes en las empresas cotizadas y ha insistido en la importancia de impulsar una legislación que los proteja.

"No sostengo que los consejeros independientes tengan que ser inamovibles, intocables o estén exentos de responsabilidad; no sería respetuoso con su papel. Pero tampoco pueden ser la variable de ajuste ante situaciones de reestructuraciones accionariales", ha defendido.

Para Buenaventura, "es momento de decir 'basta' a este modo de actuar", en tanto que si realmente se valora el papel de los independientes la obligación es "dotarlos de la protección y la estabilidad necesarias en el desarrollo de sus mandatos".

"No pueden ser los que paguen el pato", ha aseverado.

En este sentido, ha confiado en que la propuesta sea "impulsada" por el próximo Gobierno que salga de las elecciones del 23 de julio.

Ha detallado que la propuesta de la CNMV incluye que no se permita que las juntas de las cotizadas no puedan cesar consejeros si esto no aparece en el orden del día.

Según Buenaventura, si esa modificación legal no encuentra el apoyo del Gobierno "las armas" de la CNMV son sus mensajes y las recomendaciones del código de buen gobierno corporativo, pero en tanto que son recomendaciones, "uno puede seguirlas o no seguirlas". EFECOM

